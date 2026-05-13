FEMA asigna $39 millones para mitigar daños de los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19
Incluye fondos para Guánica, la Policía, Corrección y la Arquidiócesis de San Juan
13 de mayo de 2026 - 4:25 PM
13 de mayo de 2026 - 4:25 PM
Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó $39.6 millones para proyectos de reconstrucción y recuperación en Puerto Rico, tras emergencias como los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19.
Los fondos fueron anunciados –en comunicados independientes enviados casi al mismo tiempo– por la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.
La mayor cantidad de fondos está dirigida al Municipio de Guánica –$11.46 millones–, para la reparación permanente de la Casa Alcaldía, dañada por los terremotos de 2020.
Mientras, la Guardia Nacional de Puerto Rico obtendrá cerca de $11 millones, incluidos $3.69 millones debido a medidas de protección de emergencia durante la pandemia de COVID-19.
Por su parte, también como respuesta a los costos de la pandemia, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) recibirá $7.6 millones; la Policía, $2.97 millones; y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, $2.12 millones.
La Arquidiócesis de San Juan, mientras, recibirá $2.19 millones para instalar generadores de emergencia y mejoras eléctricas resilientes en 23 escuelas que sirven como centros comunitarios y de distribución de suministros durante desastres.
Y el Colegio Ponceño obtendrá $2.22 para mejoras relacionadas a los daños causados por los terremotos de 2020.
“Cada obligación de fondos federales representa progreso tangible para Puerto Rico”, indicó la gobernadora. Mientras, el comisionado residente sostuvo que “estos fondos representan inversiones importantes para fortalecer la resiliencia y apoyar la recuperación de nuestras comunidades tras años de emergencias y desastres”.
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