FEMA asigna $39 millones para mitigar daños de los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó $39.6 millones para proyectos de reconstrucción y recuperación en Puerto Rico, tras emergencias como los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19.

Los fondos fueron anunciados –en comunicados independientes enviados casi al mismo tiempo– por la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

La mayor cantidad de fondos está dirigida al Municipio de Guánica –$11.46 millones–, para la reparación permanente de la Casa Alcaldía, dañada por los terremotos de 2020.

Mientras, la Guardia Nacional de Puerto Rico obtendrá cerca de $11 millones, incluidos $3.69 millones debido a medidas de protección de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

Por su parte, también como respuesta a los costos de la pandemia, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) recibirá $7.6 millones; la Policía, $2.97 millones; y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, $2.12 millones.

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La Arquidiócesis de San Juan, mientras, recibirá $2.19 millones para instalar generadores de emergencia y mejoras eléctricas resilientes en 23 escuelas que sirven como centros comunitarios y de distribución de suministros durante desastres.

Y el Colegio Ponceño obtendrá $2.22 para mejoras relacionadas a los daños causados por los terremotos de 2020.