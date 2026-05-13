El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl generó más de 2,300 quejas ante la FCC

Washington D. C. - La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl provocó alrededor de 2,380 quejas ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), muchas de ellas debido a que el artista, como hace siempre, cantó solo en español.

La publicación legislativa The Hill obtuvo esos datos tras una petición a la FCC a base de la ley federal de libertad de información (FOIA, o Freedom of Information Act).

“Me sentí discriminado en mi propio país; nuestros eventos deportivos nacionales no deberían tener artistas que no hablen inglés”, indicó un televidente de Dawsonville, Georgia, a la FCC.

Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizó en febrero el show de medio tiempo del Super Bowl entre los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle- celebrado en el estadio Levi’s de California-, el evento deportivo que más audiencia atrae en Estados Unidos.

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Congresistas republicanos, incluida la cubanoamericana María Elvira Salazar (Florida), criticaron previamente el espectáculo de Bad Bunny por entender que no fue propio que cantara en español en una “fiesta estadounidense”.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

“La cultura estadounidense no es la cultura latina”, dijo después del espectáculo el congresista republicano Andy Ogles (Kentucky), quien pidió una investigación al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por considerar que fue un evento obsceno. No se conoce que esa petición haya sido atendida.

Otro republicano, Randy Fine (Florida) también se querelló ante la FCC por permitir “contenido vulgar y ofensivo”.

“¡Qué vergüenza para Estados Unidos y las familias estadounidenses! Sinceramente, me alegro de que mis hijos no entendieran la letra del espectáculo de Bad Bunny”, escribió otro televidente de Arlington, Texas, según contó The Hill.

La única parte en inglés del espectáculo - que fue un homenaje a Latinoamérica y a Puerto Rico-, fue protagonizada por Lady Gaga.