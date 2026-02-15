Bad Bunny es más popular que Donald Trump, según una encuesta
La mayoría de los estadounidenses aprobó, además, sus mensajes en favor de lo que es América y la unidad regional
15 de febrero de 2026 - 6:34 PM
Washington D.C. - A pesar de la campaña que los sectores más conservadores llevan en su contra, Bad Bunny tiene más apoyo popular que Donald Trump en Estados Unidos, según una encuesta de Yahoo!/YouGov.
Al ser preguntados sobre quién representa mejor a Estados Unidos (descrito como “America” en el estudio), los encuestados prefirieron al artista puertorriqueño con 42% a 39%. Hubo también un 20% de indecisos.
El estudio –hecho entre el 9 y 12 de febrero, con un margen de error de 3%- se basó en 1,700 entrevistas a adultos en Estados Unidos.
La investigación tuvo una ligera mayor participación de conservadores y republicanos (33%) que de liberales y demócratas (31%). Un 28% se describió como independiente.
Casi dos tercios de los entrevistados fueron blancos no hispanos (63%), con un 16% de hispanos y 13% de negros.
Entre los blancos no hispanos, Trump dominó a Bad Bunny, 48% a 37%. Bad Bunny, sin embargo, fue el claro ganador entre los negros (61-9) y entre los hispanos (46-32).
Seis de cada 10 entrevistados favoreció el mensaje de Benito Antonio Martínez Ocasio –nombre de pila del artista- que, al indicar que “Dios bendiga a América”, precisó que se refería a los países del hemisferio occidental, desde Argentina hasta Alaska, y mantuvo que “la única cosa más poderosa que el odio es el amor”.
Solo un 16% rechazó esos mensajes de Bad Bunny, mientras que un 24% no ofreció opinión.
Al mismo tiempo, la mayoría de los entrevistados (43 a 36) tiene una opinión favorable sobre el artista. Un porcentaje similar, 44-35, favoreció a su vez la selección de Bad Bunny como la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Casi la mitad de los entrevistados, un 47%, observó el show de Bad Bunny, que fue criticado por el presidente Trump y sectores conservadores estadounidenses, que le han visto como un usurpador de una fiesta nacional en Estados Unidos.
La mayoría de los que vieron el espectáculo respaldaron que Bad Bunny cantara en español, su idioma vernáculo y en el que siempre canta.
Esa pregunta no se le hizo a más de la mitad de los entrevistados que no vio el show. Pero, el 31% de todos los encuestados favoreció que cantara en su idioma, mientras que un 11% lo criticó.
Para conservadores, incluida la congresista republicana latina María Elvira Salazar (Florida), Bad Bunny –procedente de un territorio colonial que Estados Unidos invadió hace 128 años en julio- invadió una fiesta estadounidense y tuvo el atrevimiento de cantar solo en español.
“Hay un mito de que el fútbol es un deporte de blancos a pesar de que (poco más de la) mitad de los deportistas sean afroamericanos. Han presentado este evento como si fuera un robo de un ritual que le pertenece a las comunidades blancas que define la nacionalidad estadounidense”, dijo Agnes Lugo Ortiz, puertorriqueña experta en estudios sobre Cultura, Política, Raza y Colonialismo en el Caribe y profesora de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Chicago.
