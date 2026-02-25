Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Logran remover la barcaza que había encallado frente al Morro

El operativo fue completado en la madrugada de hoy, miércoles, cuando la embarcación fue llevada al muelle 16 de San Juan

25 de febrero de 2026 - 6:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.“Para hacer el intento de movimiento hay que esperar a que las condiciones marítimas estén más favorables y vamos a tener que esperar un período de mareas altas para que eso ayude al levantamiento”, explicó el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, en llamada telefónica con El Nuevo Día. Con el mismo dron, la Guardia Costera pretende identificar arrecifes de coral en la zona para saber si hay que tomar otras medidas de mitigación, ya sea removerlos o presentar otras alternativas.
1 / 7 | Logran remover la barcaza que había encallado frente al Morro. La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación. - Suministradas
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La barcaza que había encallado en la entrada de la bahía de San Juan hace dos semanas fue removida con éxito en la madrugada de hoy, miércoles, informó la Guardia Costera.

RELACIONADAS

El teniente de fragata Ray López indicó que a las 2:30 a.m. la nave pudo ser extraída y se completó el traslado a eso de las 4:00 a.m.

Se trataba del segundo intento después de que el primero solo lograra moverla 30 pies en la madrugada del martes. La barcaza encalló el pasado 9 de febrero, después de que se partiera el cable del bote que la remolcaba cuando entraba a la bahía y una marejada la llevara al rompeolas frente al castillo San Felipe del Morro.

“El día de hoy nos dio unas condiciones un poco más favorables. Estuvimos esperando por la marea alta que iba a ocurrir a las 3:54 de la mañana, pero con el oleaje que teníamos y el progreso que se hizo en el día de ayer, nos ayudó a remolcarla del lugar. Con todos los compartimentos presurizados con aire y el oleaje favorable, se pudo sacarla del lugar donde estaba encallada”, dijo López a El Nuevo Día.

Agregó que, “luego, se analizó la situación, verificando que estuviera estable, que las presiones de aire se estaban manteniendo y que no había indicios de daños adicionales y la posibilidad de que se pudiera hundir”.

“Luego que pasó todos esos exámenes se pasó a transitar, mayormente fuera del canal (de navegación de la bahía), con la excepción de unas áreas donde se tuvo que cruzar el canal y se llegó al muelle 16 “, afirmó.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, expuso que “era crítico que tuvieran las bombas de presión de aire corriendo y los remolcadores en posición, porque si esa barcaza se llega a soltar sin que los tanques presurizados, se hubiese hundido”.

El traslado duró entre 30 a 45 minutos. López detalló que para seguridad del operativo, la bahía estuvo cerrada al tránsito marítimo entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada.

“Ya cuando estaban seguros en el muelle 16, se comunicó a toda la industria marítima para informarle que el puerto estaba abierto para tráfico común y comercial”, abundó el teniente de fragata, quien lideró el comando unificado interagencial para atender la emergencia.

Señaló que ahora el propietario de la barcaza procederá a intentar reparar la barcaza, mientras que otras agencias se encargarán de evaluar el área donde encalló para determinar si hubo algún daño que requiera alguna acción en específico.

“Lo que precede ahora es evaluarla para reparaciones temporeras, para que no tenga que depender del aire, de las compresiones de aire para mantenerla a flote”, apuntó López. “Luego, el dueño coordinará reparaciones a largo plazo. Realizará la evaluación para ver cuáles son.

Barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Morro

Barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Morro

Se trata de un transporte de combustible, pero se informó que iba vacía al momento del accidente.

Tags
Guardia CosteraBreaking NewsBahía de San JuanCastillo San Felipe del Morro
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: