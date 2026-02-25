La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.

Logran remover la barcaza que había encallado frente al Morro. La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.

1 / 7 | Logran remover la barcaza que había encallado frente al Morro. La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación. - Suministradas

La barcaza que había encallado en la entrada de la bahía de San Juan hace dos semanas fue removida con éxito en la madrugada de hoy, miércoles, informó la Guardia Costera.

El teniente de fragata Ray López indicó que a las 2:30 a.m. la nave pudo ser extraída y se completó el traslado a eso de las 4:00 a.m.

Se trataba del segundo intento después de que el primero solo lograra moverla 30 pies en la madrugada del martes. La barcaza encalló el pasado 9 de febrero, después de que se partiera el cable del bote que la remolcaba cuando entraba a la bahía y una marejada la llevara al rompeolas frente al castillo San Felipe del Morro.

“El día de hoy nos dio unas condiciones un poco más favorables. Estuvimos esperando por la marea alta que iba a ocurrir a las 3:54 de la mañana, pero con el oleaje que teníamos y el progreso que se hizo en el día de ayer, nos ayudó a remolcarla del lugar. Con todos los compartimentos presurizados con aire y el oleaje favorable, se pudo sacarla del lugar donde estaba encallada”, dijo López a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Agregó que, “luego, se analizó la situación, verificando que estuviera estable, que las presiones de aire se estaban manteniendo y que no había indicios de daños adicionales y la posibilidad de que se pudiera hundir”.

“Luego que pasó todos esos exámenes se pasó a transitar, mayormente fuera del canal (de navegación de la bahía), con la excepción de unas áreas donde se tuvo que cruzar el canal y se llegó al muelle 16 “, afirmó.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, expuso que “era crítico que tuvieran las bombas de presión de aire corriendo y los remolcadores en posición, porque si esa barcaza se llega a soltar sin que los tanques presurizados, se hubiese hundido”.

El traslado duró entre 30 a 45 minutos. López detalló que para seguridad del operativo, la bahía estuvo cerrada al tránsito marítimo entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada.

“Ya cuando estaban seguros en el muelle 16, se comunicó a toda la industria marítima para informarle que el puerto estaba abierto para tráfico común y comercial”, abundó el teniente de fragata, quien lideró el comando unificado interagencial para atender la emergencia.

Señaló que ahora el propietario de la barcaza procederá a intentar reparar la barcaza, mientras que otras agencias se encargarán de evaluar el área donde encalló para determinar si hubo algún daño que requiera alguna acción en específico.

“Lo que precede ahora es evaluarla para reparaciones temporeras, para que no tenga que depender del aire, de las compresiones de aire para mantenerla a flote”, apuntó López. “Luego, el dueño coordinará reparaciones a largo plazo. Realizará la evaluación para ver cuáles son.

PUBLICIDAD