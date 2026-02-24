Falla el primer intento por remover la barcaza encallada frente al Morro

La barcaza encallada en la entrada de la bahía de San Juan no pudo ser removida en la madrugada de hoy, martes.

La Guardia Costera informó a través de las redes sociales que el primer intento del personal a cargo del operativo para sacar la embarcación del rompeolas del castillo San Felipe del Morro no pudo ser completado.

Sin precisar cuál habría sido la dificultad que habrían confrontado, la agencia federal indicó que “durante la operación de que vuelva a flotar y halarla, usando un bote remolcador, la barcaza solamente se movió unos 30 pies”.

Agregó que el Comando Unificado, integrado por la Guardia Costera y otras agencias, así como el personal de la compañía de “salvamento” de la barcaza, se volverán a reunir durante el día hoy para “reevaluar y hacer ajustes antes de un segundo intento de reflotamiento durante la marea alta, el miércoles”, en la madrugada.

En conferencia de prensa, el lunes, la Guardia Costera había informado que el plan consistía en aprovechar las horas de marea alta, entre el martes o el miércoles. De no poder hacerlo en alguno de esos dos días, temen que tendrán que esperar, pues después del miércoles se espera la llegada de una marejada desde el norte.

Por su parte, el teniente de fragata y comandante del Comando Unificado, Ray López, se mostró optimista al indicar, en declaraciones escritas, que “trabajando en estrecha coordinación con nuestros socios, logramos un progreso positivo y gradual en el retiro de la barcaza”.

“La embarcación ha avanzado aproximadamente 30 pies y, durante la próxima ventana de operación, prevemos un aumento en el estado del mar que facilitará las operaciones de reflotación”, sostuvo.

“Como siempre, nuestra prioridad principal en este esfuerzo es retirar el buque de forma segura sin arriesgar mayores daños al medio ambiente ni al canal de navegación”, agregó.