Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Falla el primer intento por remover la barcaza encallada frente al Morro

El operativo se reanudará en la madrugada de mañana, miércoles

24 de febrero de 2026 - 6:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La operación de remoción de la barcaza está a cargo de la compañía Donjon-Smit. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La barcaza encallada en la entrada de la bahía de San Juan no pudo ser removida en la madrugada de hoy, martes.

RELACIONADAS

La Guardia Costera informó a través de las redes sociales que el primer intento del personal a cargo del operativo para sacar la embarcación del rompeolas del castillo San Felipe del Morro no pudo ser completado.

Sin precisar cuál habría sido la dificultad que habrían confrontado, la agencia federal indicó que “durante la operación de que vuelva a flotar y halarla, usando un bote remolcador, la barcaza solamente se movió unos 30 pies”.

Agregó que el Comando Unificado, integrado por la Guardia Costera y otras agencias, así como el personal de la compañía de “salvamento” de la barcaza, se volverán a reunir durante el día hoy para “reevaluar y hacer ajustes antes de un segundo intento de reflotamiento durante la marea alta, el miércoles”, en la madrugada.

En conferencia de prensa, el lunes, la Guardia Costera había informado que el plan consistía en aprovechar las horas de marea alta, entre el martes o el miércoles. De no poder hacerlo en alguno de esos dos días, temen que tendrán que esperar, pues después del miércoles se espera la llegada de una marejada desde el norte.

Por su parte, el teniente de fragata y comandante del Comando Unificado, Ray López, se mostró optimista al indicar, en declaraciones escritas, que “trabajando en estrecha coordinación con nuestros socios, logramos un progreso positivo y gradual en el retiro de la barcaza”.

“La embarcación ha avanzado aproximadamente 30 pies y, durante la próxima ventana de operación, prevemos un aumento en el estado del mar que facilitará las operaciones de reflotación”, sostuvo.

“Como siempre, nuestra prioridad principal en este esfuerzo es retirar el buque de forma segura sin arriesgar mayores daños al medio ambiente ni al canal de navegación”, agregó.

La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.“Para hacer el intento de movimiento hay que esperar a que las condiciones marítimas estén más favorables y vamos a tener que esperar un período de mareas altas para que eso ayude al levantamiento”, explicó el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, en llamada telefónica con El Nuevo Día. Con el mismo dron, la Guardia Costera pretende identificar arrecifes de coral en la zona para saber si hay que tomar otras medidas de mitigación, ya sea removerlos o presentar otras alternativas.
1 / 7 | A más de una semana: así luce la barcaza que encalló en la bahía de San Juan. La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación. - Suministradas
Tags
Guardia CosteraBreaking NewsBahía de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: