Una barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro
Se trata de un transporte de combustible, pero supuestamente iba vacía al momento del accidente
9 de febrero de 2026 - 2:02 PM
Una barcaza encalló en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan.
El presidente de la compañía Harbor Bunkering, Alfredo Santaella, dueño de la barcaza, informó que la situación surgió luego de que se partiera el cable del remolque.
“El cable se rompió cuando estaba entrando (a la bahía). Al romperse, se la llevó el mar contra las piedras frente al Morro”, explicó Santaella, en entrevista con El Nuevo Día.
Destacó que al ser una barcaza de carga no tenía a nadie como tripulación. También resaltó que, aunque se trata de un transporte de combustible diésel, al momento del accidente estaba vacía.
“No hay riesgo ambiental”, dijo Santaella. “El daño es más bien al equipo. Ahora, a trabajar para removerlo.
Personal de la Guardia Costera ya se encontraba en el área. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó sobre las condiciones peligrosas del mar, con resacas y olas rompientes de hasta 15 pies de altura.
