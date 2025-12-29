Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera rescata a dos polizones que saltaron de una barcaza que era remolcada hacia el puerto de San Juan

Los extranjeros brincaron al mar para evitar ser detenidos por las autoridades federales

29 de diciembre de 2025 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos polizones fueron entregados al Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Dos extranjeros que se lanzaron de una barcaza en las aguas del puerto de San Juan fueron rescatados y luego detenidos por la Guardia Costera a las 10:00 a.m. del lunes.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por esa entidad, ambos individuos fueron rescatados del agua y llevados a salvo a la costa, donde fueron detenidos por personal de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las dos personas saltaron de la barcaza Charlotte Bridge, mientras era remolcada al puerto de San Juan.

Los vigías de la Guardia Costera recibieron una notificación inicial de la tripulación del remolcador, que sospechaba que al menos dos personas no autorizadas se escondían a bordo de la barcaza.

En respuesta, la estación de la Guardia Costera de San Juan envió una pequeña embarcación para prepararse ante la posibilidad de que las personas se lanzaran al agua.

Las personas interceptadas en el mar o detenidas en tierra que llegan ilegalmente no pueden permanecer en los Estados Unidos ni en sus territorios y pueden ser repatriadas a su país de origen o devueltas a su punto de partida.

“No puedo insistir lo suficiente en lo peligroso que es para los polizones subir a bordo o saltar de una barcaza en movimiento”, dijo el comandante Matt Romano, jefe del Departamento de Respuesta y oficial de Operaciones del Sector San Juan de la Guardia Costera.

Una vez que los barcos llegaron al muelle, un equipo de abordaje del Sector San Juan, junto con la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo un abordaje de seguridad para asegurarse de que no quedara ninguna persona no autorizada a bordo de la barcaza.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
