Guardia Costera rescata a dos polizones que saltaron de una barcaza que era remolcada hacia el puerto de San Juan

Dos extranjeros que se lanzaron de una barcaza en las aguas del puerto de San Juan fueron rescatados y luego detenidos por la Guardia Costera a las 10:00 a.m. del lunes.

Según un comunicado de prensa emitido por esa entidad, ambos individuos fueron rescatados del agua y llevados a salvo a la costa, donde fueron detenidos por personal de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las dos personas saltaron de la barcaza Charlotte Bridge, mientras era remolcada al puerto de San Juan.

Los vigías de la Guardia Costera recibieron una notificación inicial de la tripulación del remolcador, que sospechaba que al menos dos personas no autorizadas se escondían a bordo de la barcaza.

En respuesta, la estación de la Guardia Costera de San Juan envió una pequeña embarcación para prepararse ante la posibilidad de que las personas se lanzaran al agua.

PUBLICIDAD

Las personas interceptadas en el mar o detenidas en tierra que llegan ilegalmente no pueden permanecer en los Estados Unidos ni en sus territorios y pueden ser repatriadas a su país de origen o devueltas a su punto de partida.

“No puedo insistir lo suficiente en lo peligroso que es para los polizones subir a bordo o saltar de una barcaza en movimiento”, dijo el comandante Matt Romano, jefe del Departamento de Respuesta y oficial de Operaciones del Sector San Juan de la Guardia Costera.