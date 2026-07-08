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Donald Trump dice que España es una “causa perdida” y pide cortar todo el comercio con el país

El presidente estadounidense reiteró su descontento con naciones que forman parte de la OTAN

8 de julio de 2026 - 9:59 AM

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El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto, habló con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Italia, pero que no habló con España porque “es un caso perdido”. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ankara - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es “una causa perdida” y pidió cortar “todo el comercio” con el país, “incluidas las visitas”, durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

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“España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver”, dijo Trump.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato “de inmediato” porque en España “no tiene remedio, son mala gente”. Añadió que aunque hay algunos “casos más” de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España “en particular” figura en el grupo de los que “se muestran hostiles”.

“Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”, aseguró Trump.

“Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: “Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor”, añadió.

En la misma línea de críticas, Trump reiteró que no está contento con la OTAN “por lo que hicieron con Groenlandia” y por el hecho de que “no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán”.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Aunque matizó para “ser justo”, que no abordó ese asunto previamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue”, indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto, habló con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Italia, pero que no habló con España porque “es un caso perdido”.

“Ya no queremos hacer negocios comerciales con España. Por cierto, fue una suerte haber cortado esa relación”, dijo Trump.

Según el presidente estadounidense, “no tienen remedio, son mala gente”. “Saben que tienen a todos los demás en marcha, pagando y trabajando en España”, añadió.

Aunque “hay algún otro caso, en España en particular lo hacen abiertamente, con hostilidad; ya veremos cuánto les dura esa hostilidad cuando llamen y digan: Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor; queremos comerciar con usted, señor”, dijo fingiendo un tono suplicante.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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