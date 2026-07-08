Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

La exjueza de Wisconsin Hannah Dugan, condenada por el delito grave de obstrucción de la justicia por ayudar a un inmigrante mexicano a evadir a agentes federales en un caso que puso de relieve la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, tiene previsto recibir sentencia en un tribunal federal el miércoles.

Dugan, de 67 años, enfrenta hasta cinco años de prisión después de que un jurado la declarara culpable el 19 de diciembre. Renunció a su cargo como jueza de circuito del condado de Milwaukee dos semanas después, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos. Había sido jueza durante nueve años.

El gobierno de Trump intentó dar un escarmiento con la jueza de Milwaukee

El gobierno de Trump presentó el caso contra Dugan en un momento en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) adoptaron la estrategia de detener a inmigrantes cuando se presentaban a audiencias judiciales en todo el país. Los republicanos calificaron a Dugan de jueza activista, mientras que sus abogados sostuvieron durante el juicio que el gobierno de Trump intentaba “aplastarla” en un esfuerzo por garantizar que el poder judicial acatara su amplia ofensiva migratoria.

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El representante republicano Tom Tiffany, un férreo lealista de Trump que se postula para gobernador de Wisconsin, instó a las autoridades a “encerrarla” en una publicación en redes sociales tras la condena.

Los abogados de Dugan declinaron hacer comentarios antes de la sentencia. Dugan no testificó durante el juicio, pero sus abogados indicaron que ella declararía ante el tribunal el miércoles. Serían sus primeras declaraciones públicas sobre el caso en más de un año.

Los fiscales presionan por una “sentencia severa”

Los abogados de Dugan argumentaron que, como jueza, tenía inmunidad frente a un proceso penal. El juez federal de distrito Lynn Adelman, quien dictará la sentencia, ha rechazado los intentos de la exjueza de anular su condena por obstrucción de la justicia.

Los fiscales sostuvieron en un memorando de sentencia presentado la semana pasada que Dugan violó su juramento como jueza y puso en riesgo a las fuerzas del orden y al público.

“Se confía a los jueces una enorme discrecionalidad, pero hay una línea que no pueden cruzar”, escribió el fiscal federal adjunto ejecutivo Richard Frohling. “La acusada cruzó esa línea”.

Los abogados de Dugan afirmaron que ella ya ha sido “castigada lo suficiente”, incluida su renuncia como jueza y las amenazas de violencia. Argumentaron en su memorando de sentencia que no debería recibir ninguna pena de cárcel, además de la parte de un día que ya pasó bajo custodia federal.

Según las directrices federales de sentencia, el informe previo a la sentencia pide de 15 a 21 meses tras las rejas. El juez no está obligado a seguir esas directrices.

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Los fiscales señalaron que la sentencia promedio en casos de obstrucción de la justicia es de 16 meses, pero no recomendaron una pena específica.

“Fue un delito grave, y amerita una sentencia correspondientemente severa”, escribió Frohling.

Independientemente de la condena que reciba, los abogados de Dugan dijeron que planean presentar una apelación.

El caso de Dugan fue el primero en Wisconsin

El caso de la ex impartidora de justicia marcó la primera vez que una jueza estatal en Wisconsin fue a juicio por cargos de obstruir el trabajo de agentes de inmigración. Aunque la declararon culpable del cargo de obstrucción de la justicia, que es un delito grave, los miembros del jurado la absolvieron de ocultar a una persona para impedir su arresto, un delito menor.

El 18 de abril de 2025, agentes de inmigración acudieron al tribunal del condado de Milwaukee tras enterarse de que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado al país ilegalmente y tenía previsto comparecer ante Dugan para una audiencia en un caso estatal de agresión.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los dirigió a la oficina del juez principal porque les dijo que su orden administrativa no era fundamento suficiente para arrestar a Flores Ruiz.

Después de que los agentes se fueron, ella condujo a Flores Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron al hombre en el pasillo, lo siguieron al exterior y lo arrestaron tras una persecución a pie. Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan en el tribunal y la sacaron esposada.

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