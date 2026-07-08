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Gran jurado federal acusa a hombre por material de explotación infantil y acoso cibernético en Puerto Rico

Un magistrado ordenó que fuera ingresado a prisión de forma temporera hasta la vista de fianza

8 de julio de 2026 - 11:28 AM

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El caso fue investigado por la escuadra de Crímenes Violentos Contra Menores del FBI. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un gran jurado acusó en Puerto Rico a un hombre con cargos de explotación infantil, en un caso investigado por la escuadra de Crímenes Violentos Contra Menores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

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El pliego incluye tres denuncias contra Gabriel Alfonso Núñez Robles por distribución/recepción, transportación y posesión de material de explotación infantil.

La acusación alega que, entre enero y mayo de 2026, “a sabiendas” transportó, poseyó y accedió a “material conteniendo imágenes de pornografía infantil” de una menor de edad en su teléfono celular.

Asimismo, alega que, entre febrero y mayo de este año, usó los mismos medios para “recibir y distribuir” material de explotación infantil.

Mientras, el gran jurado también emitió otros dos cargos criminales contra Núñez Robles por acoso cibernético y acoso cibernético contra un menor de edad.

Uno de esos cargos alega que, entre 2016 y abril de 2026, el acusado usó algún servicio interactivo o de comunicación electrónica con la intención de “lesionar, hostigar e intimidar otra persona”.

De igual manera, se alegó que entre 2020 y 2025 utilizó el mismo medio para causar el mismo daño a una menor de edad.

El sexto cargo contra Núñez Robles plantea que, en abril pasado, se comunicó con una adulta a través de un servicio de mensajería electrónico para manifestar una “amenaza de causar daño”.

Núñez Robles fue acusado el pasado 1 de julio, mientras que su arresto fue registrado en el expediente público del caso, ayer martes, cuando tuvo su primera comparecencia en el tribunal.

El magistrado federal Héctor Ramos Vega ordenó que fuera ingresado a prisión de forma temporera y pautó la vista de fianza para el 10 de julio.

Tags
FBIExplotación infantilPornografía infantilMaltrato de menoresAcoso cibernético
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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