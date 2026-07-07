Federales arrestan a tripulante de crucero en San Juan tras alegaciones de pornografía infantil

Las autoridades federales arrestaron a un miembro de la tripulación de un crucero que llegó a San Juan por presunta posesión y distribución de pornografía infantil.

El imputado fue identificado como Aran Valerio en una denuncia radicada en el Tribunal Federal por un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Según el documento judicial, Valerio figuraba en cuatro querellas del “CyberTipline” en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

HSI indicó que esas quejas provenían de Facebook y lo señalaban como sospechoso de enviar material de pornografía infantil en un total de ocho archivos transferidos a través de la aplicación de mensajería de la misma red social.

Cuando el crucero llegó al muelle panamericano de San Juan, el pasado 2 de julio, agentes de Patrulla Fronteriza llevaron a cabo una inspección de Valerio, ciudadano de Filipinas, particularmente de su teléfono móvil, donde “se observaron vídeos sexualmente explícitos de menores”.

PUBLICIDAD

La denuncia señala que encontraron el material en un sobre identificado con la aplicación de mensajería de WhatsApp.

Se agrega que, posteriormente, oficiales de HSI revisaron el dispositivo, confirmando el hallazgo de vídeos que muestran a menores de edad en conductas sexuales con personas adultas.

HSI alegó que, después de hacerle sus advertencias de ley, Valerio confesó que era “parte de un grupo que comparte material pornográfico y admitió haber solicitado membresía al grupo”.

“Al ser consultado, Valerio afirmó que la pornografía infantil que poseía, la recibió del mismo grupo de WhatsApp al que solicitó membresía. Indicó que toma el material pornográfico, incluida la pornografía infantil, y lo reenvía a través de Facebook Messenger”.

El agente añadió que “le mostró a Valerio algunos de los videos descritos anteriormente y Valerio afirmó que efectivamente se trataba de pornografía infantil. Valerio manifestó que envió el material pornográfico en masa, pero los revisó uno por uno antes de enviarlos”, detalló la denuncia.