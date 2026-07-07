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Edificio evacuado en Manhattan continúa moviéndose mientras intentan estabilizarlo

Más de 150 efectivos monitorean la estructura mientras permanece vigente el riesgo de colapso

7 de julio de 2026 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El rascacielos de 37 pisos en el número 235 de la calle 42, en el este de la isla, es un antiguo edificio de oficinas. (Angelina Katsanis)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El edificio de 37 pisos en construcción que fue evacuado este martes en Manhattan, Nueva York, tras detectarse “dos columnas estructurales deformadas”, continuó presentando movimientos esta tarde mientras más de 150 efectivos de emergencia trabajaban para estabilizar la estructura.

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El edificio, ubicado en el número 235 de la calle 42 Este, era un antiguo inmueble de oficinas que estaba siendo remodelado para convertirlo en viviendas. Durante la jornada comenzó a presentar “problemas estructurales”, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos.

La jefa de Incendios, Lillian Bonsignore, y el jefe del Departamento, John Esposito, explicaron que los equipos respondieron a llamadas de emergencia alrededor de las 8:00 a.m., luego de que comenzaran a caer ladrillos desde el edificio. Tras inspeccionarlo, determinaron que la estructura era inestable y ordenaron la evacuación del inmueble y de otros edificios cercanos.

Esposito detalló que las vigas de acero “comenzaron a curvarse y desviarse por el peso”, por lo que se estableció un perímetro de riesgo de colapso.

Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura.La emergencia se produjo después de que los bomberos recibieran, poco antes de las 8 de la mañana, una llamada por la caída de ladrillos en el edificio.Bomberos se concentran en la intersección de la Tercera Avenida.
1 / 14 | Imágenes de la emergencia: desalojan edificio en el corazón de Nueva York ante posible colapso. Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura. - Angelina Katsanis

“El edificio ha continuado moviéndose desde que llegamos al lugar”, señaló. Agregó que los equipos utilizan herramientas especializadas capaces de detectar desplazamientos de centímetros o fracciones de pulgada, lo que demuestra que la estructura “sigue siendo peligrosa”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación como “extremadamente seria” y dijo que evoluciona “minuto a minuto”, por lo que las autoridades mantienen acordonada la zona hasta que pueda considerarse segura.

Todos los trabajadores de la obra fueron puestos a salvo y no se reportaron personas heridas.

El jefe del Departamento de Edificios, Ahmed Tigano, indicó que los problemas estructurales se concentran en el piso 21, donde se detectaron dos columnas deformadas, además de múltiples grietas y hundimientos en el piso.

Tigano explicó que unos 150 especialistas y personal de emergencia, con apoyo de drones, monitorean constantemente la estructura para determinar si continúa moviéndose. El siguiente paso será ingresar al edificio con maquinaria para apuntalar ese nivel e identificar otros puntos débiles que requieran refuerzo.

Las obras habían superado las inspecciones y recibido las aprobaciones correspondientes durante los últimos dos años para convertir el edificio de oficinas en un complejo residencial, incluyendo la construcción de 11 pisos adicionales sobre una parte de la estructura, sin exceder la altura final de 37 pisos.

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Nueva YorkBreaking NewsEmergencias
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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