Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por condiciones del tiempo en Estados Unidos

Las deterioradas condiciones del tiempo que afectan varias zonas de Estados Unidos provocaron, este martes, cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, según un informe divulgado esta tarde por Aerostar Airport Holdings.

De acuerdo con el reporte, 4,156 pasajeros se han visto afectados por las alteraciones en los itinerarios. De esa cifra, 2,612 corresponden a vuelos de llegada y 1,544 a vuelos de salida.

Los vuelos cancelados provenían de Nueva Jersey, Nueva York y Washington D.C., mientras que los que están atrasados harían despegue desde Nueva York y Orlando.

En cuanto a las salidas, Aerostar informó la cancelación de tres vuelos con destino a las ciudades de Newark, Nueva York y Filadelfia.

Vuelos cancelados y retrasados en el Aeorpuerto Luis Muñoz Marín (Suministrada)

La mayoría de los vuelos afectados corresponde a JetBlue, aunque también se reportó un retraso en un vuelo de Delta Air Lines. Según el informe, todas las interrupciones obedecen a condiciones meteorológicas.