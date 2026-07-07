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Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por condiciones del tiempo en Estados Unidos

El informe de Aerostar refleja que los vuelos de unos 4,100 pasajeros se verán afectados

7 de julio de 2026 - 3:51 PM

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La mayoría de los vuelos afectados corresponde a JetBlue, aunque también se reportó un retraso en un vuelo de Delta Air Lines. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Las deterioradas condiciones del tiempo que afectan varias zonas de Estados Unidos provocaron, este martes, cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, según un informe divulgado esta tarde por Aerostar Airport Holdings.

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De acuerdo con el reporte, 4,156 pasajeros se han visto afectados por las alteraciones en los itinerarios. De esa cifra, 2,612 corresponden a vuelos de llegada y 1,544 a vuelos de salida.

Los vuelos cancelados provenían de Nueva Jersey, Nueva York y Washington D.C., mientras que los que están atrasados harían despegue desde Nueva York y Orlando.

En cuanto a las salidas, Aerostar informó la cancelación de tres vuelos con destino a las ciudades de Newark, Nueva York y Filadelfia.

Vuelos cancelados y retrasados en el Aeorpuerto Luis Muñoz Marín
Vuelos cancelados y retrasados en el Aeorpuerto Luis Muñoz Marín (Suministrada)

La mayoría de los vuelos afectados corresponde a JetBlue, aunque también se reportó un retraso en un vuelo de Delta Air Lines. Según el informe, todas las interrupciones obedecen a condiciones meteorológicas.

Esto se da en medio de un período de tormentas e intensas lluvias que impacta el noreste y otras regiones de Estados Unidos, donde las autoridades meteorológicas han advertido sobre el riesgo de inundaciones repentinas y nuevos eventos que podrían continuar afectando las operaciones aéreas.

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