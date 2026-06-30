Simuladores a lo Fórmula 1 llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín

Simuladores que permiten vivir una experiencia de alta velocidad al estilo Fórmula 1 se estrenaron en la Terminal A del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Los equipos de última generación, similares a los utilizados para el entrenamiento de pilotos de automovilismo, persiguen aumentar la oferta de entretenimiento en la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

“A nivel de industria, el enfoque en los últimos años ha sido cómo se transiciona de una operación aeroportuaria, a una operación de experiencia al visitante y que la facilidad se convierta en sí en un destino dentro del trayecto del pasajero”, expresó el presidente de Aerostar, Jorge Hernández.

“La Fórmula 1 y el automovilismo viven uno de sus mejores momentos a nivel mundial con millones de seguidores y el interés entre las personas en continuo crecimiento”, agregó.

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Detrás de Forza PR Simulator está el empresario Javier Santiago Rivera, quien adquirió los derechos de la franquicia para el mercado local.

Hasta ahora, Forza X Simulator, fundada por el empresario mexicano Luis Trujillo, tenía presencia en República Dominicana y México. En este último país, los simuladores están localizado en el aeropuerto de Cancún.

Para iniciar operaciones en el SJU, Santiago Rivera invirtió sobre $120,000, precisó en entrevista con El Nuevo Día.

“Me pareció que este concepto es bastante rentable. Yo tenía un dinero que quería invertir y me pareció excelente”, contó.

De acuerdo con el empresario, durante las primeras semanas en operaciones, el establecimiento “está haciendo los números”.

Los simuladores están localizados en el centro de la Terminal A, donde se concentran las operaciones de JetBlue, y reproducen con precisión la conducción de vehículos de alto rendimiento mediante cabinas de carrera, volantes con respuesta de fuerza (force feedback), pedales profesionales y circuitos internacionales digitalizados para recrear las condiciones de manejo de algunas de las pistas más reconocidas del mundo.

Para hacer uso de los simuladores, el costo asciende a $22 por 10 minutos o a $15 por cinco minutos.

Además, en el establecimiento hay venta de mercancía de los principales equipos automovilísticos en competencias como Fórmula 1.

“Lo que buscamos es ampliar la experiencia del pasajero dentro de un aeropuerto, que pase de la espera al entretenimiento y la euforia, además de que su viaje acabe o inicie aquí teniendo la mejor experiencia de todas en el mismo viaje. Estos simuladores no solamente son de entrenamiento profesional adaptados para todo el público, sino que logran tener la experiencia más inmersiva posible”, agregó, por su parte, Trujillo.

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A preguntas de este diario, Santiago Rivera sostuvo que espera ampliar las operaciones de Forza PR Simulator a otras terminales del SJU.

De igual forma, indicó que persigue llegar a los principales centros comerciales de la isla. Para ello, reconoció que está en busca de inversionistas que se unan al proyecto.