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Aerostar anuncia inversión millonaria para la temporada de huracanes

El operador privado afirma que el aeropuerto está listo para enfrentar las emergencias que surjan durante los próximos meses

8 de junio de 2026 - 4:44 PM

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E plan de emergencias del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín forma parte de un proceso sistemático de preparación que se trabaja durante todo el año, informó Aerostar. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte del plan para atender incidentes críticos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) de cara al inicio de la temporada de huracanes, Aerostar Airport Holdings anunció la asignación de $4.7 millones para el programa de manejo de emergencias.

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Según el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, el Plan de Emergencias Aeroportuarias (Airport Emergency Plan), busca fortalecer la capacidad de respuesta de toda la comunidad aeroportuaria ante incidentes de aviación, emergencias médicas, amenazas de seguridad, fenómenos atmosféricos y otros eventos que puedan impactar vidas y afectar la operación.

El gerente de Emergencias Aeroportuarias, Javier Erazo, destacó que el plan de emergencias del aeropuerto forma parte de un proceso sistemático de preparación que se trabaja durante todo el año y cuyos ejercicios, evaluaciones y actualizaciones se intensifican desde enero de cada año y cuenta con la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y las agencias reguladoras estatales, se informó en comunicado de prensa.

“El plan se revisa, actualiza y se pone a prueba continuamente para que cada persona y entidad involucrada conozca exactamente su rol y cómo responder de manera coordinada y estructurada. De este modo, se activa una respuesta rápida, certera y efectiva para proteger vidas y mantener la continuidad operacional de la principal entrada y salida de Puerto Rico”, agregó Hernández.

La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).El organismo científico estimó en su proyección que este año habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre, entre 3 y 6 huracanes, y entre 1 y 3 huracanes mayores en el Atlántico.En 2025, el Atlántico registró 13 tormentas con nombre, de las cuales 5 ascendieron a la categoría de huracán, cuatro de ellos 'mayores' por sus fuertes vientos.
1 / 13 | Cuántos huracanes se esperan este año en el Atlántico. La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). - NOAA

El gerente de operaciones del SJU, Nelman Nevárez, explicó que el manejo de situaciones de emergencia por parte del aeropuerto, opera bajo una estructura alineada con el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS) y el Sistema de Comando de Incidentes (ICS), ambos utilizados a nivel nacional para estandarizar, coordinar y manejar la respuesta ante cualquier emergencia.

Además, cuenta con un Gerente de Emergencias Aeroportuarias responsable de coordinar la continuidad operacional, liderar los esfuerzos de recuperación y representar al aeropuerto ante el Centro de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico (COE), a cargo del gobierno estatal.

Aerostar indicó, además, que la inversión anual también respalda programas continuos de capacitación para empleados y personal de apoyo, incluyendo ejercicios, simulacros funcionales y prácticas a escala real que permiten evaluar y fortalecer la preparación operacional en conjunto con agencias estatales, municipales, entidades privadas, sin fines de lucro y proveedores de servicios y abastos.

Entre los recursos críticos con los que cuenta el aeropuerto están los sistemas de almacenamiento de agua potable y supresión de incendios, distribuidos a través de los terminales, con una capacidad combinada superior a 1.4 millones de galones. Asimismo, se informó, mantienen contratos con suplidores externos para garantizar prioridad de servicio durante eventos mayores.

La estrategia de resiliencia incluye, además, una red de 24 generadores eléctricos de respaldo ubicados en áreas estratégicas del aeropuerto, con una capacidad combinada estimada de 12,090 kilovatios para suplir energía a instalaciones críticas. Estos sistemas permanecen abastecidos mediante aproximadamente 40,890 galones de combustible diésel almacenados en el aeropuerto. A estos se suman acuerdos de reabastecimiento prioritario y unidades móviles para atender necesidades extraordinarias.

La capacidad de respuesta del aeropuerto se complementa mediante acuerdos de colaboración con los municipios de San Juan, Carolina y Bayamón; el Negociado del Cuerpo de Bomberos; el Sistema 9-1-1; el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Negociado de Emergencias Médicas; la Cruz Roja Americana y varias oficinas municipales de manejo de emergencias. Además, mantienen acuerdos y coordinación con centros hospitalarios como el Hospital de la UPR, Federico Trilla, Auxilio Mutuo, Hospital San Francisco, Hospital San Jorge, Hospital Ashford, Hospital Pavía Santurce y el Centro Médico.

Como parte de las medidas preventivas, se indicó que el personal de Aerostar realiza inspecciones continuas de techos, edificios, verjas perimetrales y sistemas críticos de vigilancia, además de reuniones periódicas con contratistas para coordinar medidas de protección relacionadas con proyectos de construcción activos. También, monitorean equipos fuera de servicio, materiales y posibles escombros que puedan representar riesgos durante eventos atmosféricos.

Para responder de manera estructurada, crearon el SJU Incident Management Team, integrado por representantes de toda la comunidad aeroportuaria.

Representantes designados por cada línea aérea, empresa de servicios y agencias federales y estatales, que operan en el aeropuerto, reciben adiestramiento uniforme para brindar apoyo desde cada rol, en caso de una emergencia, se informó.

El grupo, además, cuenta con un banco de meteorólogos del National Weather Services, capacitados por FEMA, Manejo de Emergencias Estatal y Aerostar, para respaldar a este equipo especial”, indicaron en comunicado.

“Tras el impacto del huracán María, el techo del terminal B se desprendió completamente y causó una gran destrucción en el terminal. A raíz de ello, Aerostar reconstruyó la instalación bajo los nuevos códigos de construcción que requieren de mayor rigurosidad y resistencia”, explicó Erazo.

“La efectividad del Plan de Emergencias y los esfuerzos integrados quedó demostrada con el paso de María, cuando logramos reiniciar operaciones aéreas en aproximadamente 24 horas, lo que permitió la llegada inmediata de vuelos con ayuda humanitaria y suministros esenciales para la población. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno también nos dejó lecciones que nos han ayudado a ajustar los planes y reforzar zonas operacionales para ser más efectivos y resilientes”, concluyó el gerente de operaciones de Aerostar, Nelman Nevárez.

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Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínHuracanes
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