DACO realiza operativo ante el inicio de la temporada de huracanes 

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) inició este jueves un operativo alrededor de la isla, que espera impactar más de 400 comercios durante el inicio de la temporada de huracanes.

El operativo, que se extenderá hasta el 6 de junio, moviliza personal de las cinco regiones del DACO con el propósito de verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la agencia, así como monitorear la disponibilidad, rotulación y comportamiento de precios de productos esenciales para la preparación de emergencias.

Los inspectores visitarán supermercados, ferreterías, farmacias, tiendas por departamento, gasolineras, establecimientos especializados en artículos de emergencia y otros comercios relacionados con la venta de productos de preparación para la temporada de huracanes.

El secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo, aseguró que durante el operativo se estará documentando hallazgos, orientando a comerciantes sobre sus responsabilidades y atendiendo cualquier situación que requiera intervención inmediata.

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“Nuestro enfoque es preventivo, y busca promover prácticas comerciales responsables que protejan a las familias puertorriqueñas”, añadió el secretario.

Entre los artículos que estarán siendo monitoreados se encuentran: agua potable, alimentos no perecederos, baterías, linternas, generadores eléctricos, gas propano, neveras portátiles, materiales de construcción, envases para combustible y almacenamiento de agua, radios portátiles, productos de primeros auxilios y artículos de limpieza y desinfección.

El titular destacó que al momento no se ha efectuado una orden de congelación de precios. Añadió que la agencia continuará monitoreando el mercado con el fin de identificar cualquier situación que pueda afectar adversamente a los consumidores durante esta temporada.