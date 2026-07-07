Senadores del PNP critican denegación de destaques en sus oficinas: “No somos un sello de goma”

“Se cumplió la amenaza”. Con estas palabras, la senadora Jamie Barlucea describió este martes la determinación del Ejecutivo de no extender el destaque de un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en su oficina legislativa, una acción que vinculó con una presunta “intervención indebida” previa del convicto exsenador Abel Nazario.

“Lamentablemente, se cumplió exactamente la amenaza que le hicieron a mi empleado de la AAA mientras se encontraba en destaque en mi oficina legislativa. No se autorizó la extensión de su destaque, confirmando los hechos ocurridos durante el pasado mes de junio”, dijo Barlucea, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A sus denuncias, se unió el senador Héctor Joaquín Sánchez, también del PNP, a quien, al momento de publicación, no le habían aprobado ninguno de los dos destaques solicitados.

Durante la Comisión Total del Senado para atender la crisis de agua potable, celebrada a mediados de junio, Barlucea manifestó que, mientras transcurrían los trabajos, Nazario “intervino indebidamente” con un empleado de su oficina legislativa, donde laboraba tras recibir un destaque de su puesto permanente en la AAA.

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Relató que Nazario le “mostró” al empleado un “documento donde aparecían marcadas en rojo todas las personas a las que, supuestamente, no se le extendería el destaque”. Entre esos nombres, estaba el del empleado de la AAA, quien, precisamente, trabajó para Nazario cuando fue alcalde de Yauco.

“Aprobar o no aprobar destaques es prerrogativa de la Rama Ejecutiva. Por lo que uno siente indignación es por unos hechos protagonizados por una persona que se está contratando bajo un comité político para hacer gestiones político partidistas, no para intervenir de forma indebida en asuntos legislativos y asuntos del gobierno”, expresó Barlucea.

Luego de sus expresiones durante la Comisión Total, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que las acciones adjudicadas a Nazario podrían constituir delito al “tratar de intimidar a un senador”, y anticipó un posible referido al Departamento de Justicia.

Nazario negó las imputaciones, aunque sí confirmó que conversó con el empleado, pero alegó que no discutió temas de la AAA ni de su destaque. Explicó, entonces, que el encuentro fue casual, limitado a preguntar sobre las funciones actuales del empleado, quien le indicó que laboraba con Barlucea.

Horas después, Rivera Schatz publicó un vídeo, en sus redes sociales, donde se observaba a Nazario conversando con el empleado mientras sostenía en sus manos unos papeles.

“Que cada cual interprete cómo se ve la situación. Para mí, se ve bastante feíto para la foto y el vídeo, y es indignante, no porque no dieran el destaque, pero sí porque se intervino con un empleado público y se cumplió la amenaza de la que fue víctima”, dijo Barlucea, en entrevista con El Nuevo Día.

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“¿Cuántas personas más, funcionarios electos o públicos, están pasando por estas situaciones indebidas y no se atreven a denunciarlo?”, cuestionó la senadora, aclarando que no ha recibido comunicaciones para silenciarla. “Que ni se les ocurra hacerme una llamada de ese tipo. Yo no tolero estas incidencias”.

Barlucea explicó que había solicitado dos destaques, a tono con la directriz emitida recientemente por Rivera Schatz.

“Lo veo como una reprimenda”

Por su parte, Sánchez catalogó como “reprimenda” la denegación de los destaques para su oficina legislativa, una acción que, a su juicio, afecta directamente, no solo las labores de la Comisión de Transportación y Obras Públicas, la cual preside, sino también la agenda del Ejecutivo.

Exhortó a la mandataria a recordar su pasado como presidenta de la Cámara de Representantes y entender que el Senado no funciona como un “sello de goma” de su administración.

“Me sorprende la postura de la señora gobernadora, que tuvo bajo su consideración estos destaques de personal adscritos a mi oficina, que lo que hace es darle servicio directo a la gente, que es lo que se supone que esté haciendo el gobierno”, dijo Sánchez.

Agregó que solicitó los destaques de dos empleados con puestos de carrera en el Departamento de Salud y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Ninguno fue aprobado. “El viernes, se me había notificado que iban a aprobar el de la ACT, pero no he recibido la carta de aprobación”, contó.

“Lo veo como una reprimenda... desconozco cuáles son los asesores que están orientándole de forma incorrecta, que se nos castigue quitándonos los destaques, porque eso no es favorable para ninguna de las partes. Es lamentable y es la primera vez que vemos que un gobernante va en contra de su propia Legislatura”, señaló.

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La comisión presidida por Sánchez emitió un informe negativo del proyecto de administración que legalizaba el tránsito de vehículos todoterreno por ciertas vías públicas porque, entre otras cosas, “no satisface los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización efectiva que este Alto Cuerpo y la ciudadanía merecen”.