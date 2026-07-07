Estados Unidos lanza nuevo ataque contra Irán: esto fue lo que desató la ofensiva

El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán en la madrugada del miércoles, horas después de que tres buques mercantes fueran embestidos en aguas de Omán, en el estrecho de Ormuz.

Los nuevos ataques por ambas partes ponen en peligro el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, y tanto Estados Unidos como Irán afirman que los ataques violan ese acuerdo inicial. Estos nuevos ataques complicarán aún más las negociaciones destinadas a reabrir por completo el estrecho, frenar el polémico programa nuclear de Teherán y poner fin de forma definitiva a la guerra iniciada el 28 de febrero.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el Mando Central de EE. UU. afirmó que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques “para imponer graves consecuencias por haber tomado como objetivo y atacado buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía navegable internacional”.

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“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, afirmó el mando en su comunicado.

Este último intercambio se produjo tras una oleada similar de ataques iraníes contra el transporte marítimo y las represalias estadounidenses que tuvieron lugar a finales del mes pasado.

Horas después de que los tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán.

Los nuevos ataques en la ruta marítima de transporte de combustible fueron los más numerosos en un solo día desde finales de abril, según la Organización Marítima Internacional de la ONU. Estos nuevos ataques amenazaban con paralizar el tráfico en el estrecho, justo cuando los países esperaban restablecer la normalidad en el transporte marítimo y aliviar la presión económica mundial provocada por la guerra.

Un funcionario estadounidense afirmó que la licencia se revocó porque las acciones de Irán en el estrecho eran inaceptables y debían acarrear consecuencias. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para explicar los motivos que justificaban esta medida.

La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un petrolero se incendió tras sufrir una colisión

Un buque cisterna navegaba frente a las costas de Omán cuando fue alcanzado y se incendió, según informó el Centro de Operaciones Marítimas y Comerciales del Reino Unido. La televisión estatal iraní afirmó que el buque cisterna de gas natural licuado fue atacado tras ignorar las advertencias, pero no reivindicó directamente el ataque.

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Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero no hubo heridos, y ambos continuaron su travesía, según informó la agencia marítima del Reino Unido.

Se sospecha que Teherán, que ha declarado en repetidas ocasiones que solo es segura la ruta que ha autorizado a través del estrecho, ha atacado a otros buques que han utilizado otra ruta cercana a la costa de Omán.

Los datos sobre la ubicación facilitados por la agencia británica revelaron que los tres ataques tuvieron lugar frente a las costas de Omán o de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, lo que hace probable que los buques estuvieran utilizando la ruta cercana a Omán.

Las conversaciones entre EE. UU. e Irán están en suspenso

Estados Unidos está deseando seguir adelante con las negociaciones con Irán con el objetivo de reabrir por completo el estrecho, frenar el polémico programa nuclear de Teherán y poner fin de forma definitiva a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Los ataques anteriores en el estrecho han provocado ataques de represalia por parte de EE. UU. A continuación, Irán atacó a los Estados árabes del Golfo.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

La licencia concedida por Estados Unidos autorizaba la producción, el suministro y la venta de petróleo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en aquel momento que las prolongadas conversaciones mantenidas en Suiza con altos cargos iraníes habían sentado “unas buenas bases para alcanzar un acuerdo definitivo” que pusiera fin a la guerra.

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Las sanciones estadounidenses sobre la compra de petróleo iraní estaban en vigor desde la Revolución Iraní de 1979. Tras el inicio de la guerra por parte de Estados Unidos e Israel, y tras el cierre del estrecho, Estados Unidos había autorizado la venta temporal de petróleo iraní al menos en dos ocasiones como incentivo para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en suspenso hasta después del funeral del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que falleció al comienzo de la guerra.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Qatar califica el ataque de violación del derecho internacional

Un buque cisterna transportaba gas natural licuado hacia el sur a través del estrecho, cerca de Limah (Omán), cuando un proyectil impactó en la sala de máquinas del lado izquierdo y provocó un incendio, según informó el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido.

Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, afirmó que el petrolero catarí Al Rekayyat había sido objeto de un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Lo calificó de “violación grave y explícita” del derecho internacional.

En una publicación en X, afirmó que Catar considera a Irán “plenamente responsable desde el punto de vista jurídico”.

Más tarde, el martes, la agencia marítima del Reino Unido informó de que un petrolero había recibido un impacto en su costado izquierdo al salir del estrecho, cerca de la frontera entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Según la agencia, un tercer petrolero fue alcanzado por un dron frente a las costas de Omán.

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El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos, comunicó el lunes a los transportistas que la ruta que rodea Omán «se ha ampliado y sigue estando disponible para todo el tráfico».

Los buques que se dirigen al norte por la ruta iraní deben registrarse en Teherán. Los que se dirigen al sur colaboran con Omán y Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un acuerdo provisional, permitir el paso de los buques sin que tuvieran que pagar tasas durante 60 días. Sin embargo, Teherán insistió en que debía controlar las rutas de los buques y cobrar posteriormente tasas por el paso, lo que alteraría una práctica que se viene aplicando desde hace décadas en esa vía navegable.

Estados Unidos y muchos países árabes del Golfo afirman que no aceptarán que Irán cobre por el paso por el estrecho.

La empresa de análisis de datos Kpler informó de que al menos 108 buques atravesaron el estrecho el pasado fin de semana siguiendo diversas rutas.

Los dolientes se reúnen en Qom para el funeral de Jamenei

Las autoridades trasladaron en avión el cuerpo de Jamenei a la ciudad de Qom, centro de estudios chiítas, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

La televisión estatal iraní retransmitió en directo imágenes de cientos de miles de personas que se dirigían hacia la mezquita de Jamkaran, situada al sur de Qom, para asistir al funeral. Los chiitas creen que la mezquita acogió en su día a Muhammad al-Mahdi, el duodécimo y último imán chiita, que desapareció en el siglo IX y que, según se cree, reaparecerá algún día para traer la justicia al mundo.

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El hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aún no ha hecho acto de presencia en las ceremonias, que comenzaron el sábado en Teherán. Se cree que se encuentra en la clandestinidad tras haber resultado herido, según se informa, en el ataque aéreo en el que murió su padre.

El féretro de Jamenei llegó a última hora del martes a Nayaf, en Irak, donde fue recibido por altos cargos de ambos países. Para el miércoles están previstas procesiones en Nayaf y Karbala, las dos ciudades santas del chiismo iraquí. Irak cuenta con una importante población chií y alberga los principales lugares de culto y centros de enseñanza chiítas.

Jamenei, que tenía 86 años, será trasladado a Irán para ser enterrado el jueves en el santuario del Imán Reza, en Mashhad, su ciudad natal.

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