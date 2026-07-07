Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Condenan a dúo acusado de asesinar a dos mujeres transgénero en Humacao en 2020

Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla fueron sentenciados a 35 y 25 años, respectivamente

7 de julio de 2026 - 6:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez el pasado fueron asesinadas el pasado 22 de abril en Humacao. (Suministradas)
Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez fueron asesinadas el pasado 22 de abril en Humacao. (Suministradas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Juez federal, Pedro A. Delgado Hernández, sentenció a cumplir tiempo de cárcel a Sean Díaz de León y a Juan Carlos Pagán Bonilla, ambos acusados por el asesinato de dos mujeres transgénero ocurrido el 22 de abril de 2020 en Humacao, informaron el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, y Carlos R. Goris, director del FBI en San Juan.

RELACIONADAS

Según documentos judiciales, el 30 de junio pasado, Díaz de León fue sentenciado a 35 años de prisión y cinco de libertad condicionada por portar y usar un arma de fuego durante un delito violento que resultó en el asesinato de Angelique Velázquez y Layla Peláez, el 4 de diciembre de 2025.

Mientras que Pagán Bonilla fue sentenciado a 25 años de prisión y cinco años de libertad condicional supervisada por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en el doble asesinato.

Los acusados fueron arrestados el 4 de mayo de 2020, procesados el 13 de mayo de ese mismo año y se declararon culpables en octubre y diciembre de 2025, respectivamente, de disparar, matar a ambas víctimas y deshacerse de sus cuerpos.

Según la investigación realizada por las autoridades federales, el 21 de abril de 2020, Díaz De León y Pagán Bonilla acordaron y planificaron reunirse en una cita doble con las víctimas en la residencia de Peláez, ubicada en el municipio de Las Piedras.

El vehículo con los cuerpos calcinados de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez fue hallado debajo de un puente en Humacao el pasado 22 de abril. (Suministrada)
El vehículo con los cuerpos calcinados de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez fue hallado debajo de un puente en Humacao el pasado 22 de abril. (Suministrada)

Los acusados y las víctimas socializaron, fumaron marihuana, conversaron brevemente y se conocieron. La anfitriona grabó un breve video mostrando los rostros de todas ellas y lo publicó en su cuenta de Snapchat. En un momento dado, Díaz De León y Peláez se trasladaron a otra habitación y mantuvieron relaciones sexuales.

Posteriormente, la mujer le confesó a Díaz De León que era transgénero, lo que lo enfureció.

Pagán Bonilla y Velázquez también mantuvieron relaciones sexuales y, posteriormente, Díaz De León le informa a Pagán Bonilla que Velázquez también era transgénero y que “quería matar a ambas mujeres porque sentía que los habían engañado para tener relaciones sexuales sin decirles que eran transgénero”.

“Las víctimas intentaron calmar a los acusados y les propusieron conseguir más marihuana para fumar y hablar. Sin embargo, los acusados decidieron dispararles al llegar a la carretera. Díaz De León les disparó y las mató. Para ocultar sus crímenes, ambos acusados llenaron el auto con basura para hacerlo más inflamable y le prendieron fuego debajo de un puente en el Barrio Mambiche Prieto, en Humacao”, señala el comunicado.

Tags
Breaking NewsTribunal Federal en Puerto RicoHumacaoAsesinatosTransgénero
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: