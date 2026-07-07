Condenan a dúo acusado de asesinar a dos mujeres transgénero en Humacao en 2020
Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla fueron sentenciados a 35 y 25 años, respectivamente
7 de julio de 2026 - 6:43 PM
7 de julio de 2026 - 6:43 PM
El Juez federal, Pedro A. Delgado Hernández, sentenció a cumplir tiempo de cárcel a Sean Díaz de León y a Juan Carlos Pagán Bonilla, ambos acusados por el asesinato de dos mujeres transgénero ocurrido el 22 de abril de 2020 en Humacao, informaron el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, y Carlos R. Goris, director del FBI en San Juan.
Según documentos judiciales, el 30 de junio pasado, Díaz de León fue sentenciado a 35 años de prisión y cinco de libertad condicionada por portar y usar un arma de fuego durante un delito violento que resultó en el asesinato de Angelique Velázquez y Layla Peláez, el 4 de diciembre de 2025.
Mientras que Pagán Bonilla fue sentenciado a 25 años de prisión y cinco años de libertad condicional supervisada por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en el doble asesinato.
Los acusados fueron arrestados el 4 de mayo de 2020, procesados el 13 de mayo de ese mismo año y se declararon culpables en octubre y diciembre de 2025, respectivamente, de disparar, matar a ambas víctimas y deshacerse de sus cuerpos.
Según la investigación realizada por las autoridades federales, el 21 de abril de 2020, Díaz De León y Pagán Bonilla acordaron y planificaron reunirse en una cita doble con las víctimas en la residencia de Peláez, ubicada en el municipio de Las Piedras.
Los acusados y las víctimas socializaron, fumaron marihuana, conversaron brevemente y se conocieron. La anfitriona grabó un breve video mostrando los rostros de todas ellas y lo publicó en su cuenta de Snapchat. En un momento dado, Díaz De León y Peláez se trasladaron a otra habitación y mantuvieron relaciones sexuales.
Posteriormente, la mujer le confesó a Díaz De León que era transgénero, lo que lo enfureció.
Pagán Bonilla y Velázquez también mantuvieron relaciones sexuales y, posteriormente, Díaz De León le informa a Pagán Bonilla que Velázquez también era transgénero y que “quería matar a ambas mujeres porque sentía que los habían engañado para tener relaciones sexuales sin decirles que eran transgénero”.
“Las víctimas intentaron calmar a los acusados y les propusieron conseguir más marihuana para fumar y hablar. Sin embargo, los acusados decidieron dispararles al llegar a la carretera. Díaz De León les disparó y las mató. Para ocultar sus crímenes, ambos acusados llenaron el auto con basura para hacerlo más inflamable y le prendieron fuego debajo de un puente en el Barrio Mambiche Prieto, en Humacao”, señala el comunicado.
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