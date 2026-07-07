Localizan en buen estado a adolescente reportado como desaparecido en Fajardo en junio

Víctor Javier Pedroza Guzmán, el adolescente de 17 años que había sido reportado desaparecido desde el pasado 10 de junio en Fajardo, fue localizado en buen estado en el municipio de Cataño, informó este martes la Policía.

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) indicó que, tras su localización, quedaron sin efecto las labores de búsqueda.

Pedroza Guzmán había sido reportado desaparecido por su padre adoptivo luego de que saliera de su residencia, ubicada en la urbanización Santa Isidra I, en Fajardo.