Localizan en buen estado a adolescente reportado como desaparecido en Fajardo en junio
El joven de 17 años fue encontrado en Cataño
7 de julio de 2026 - 6:50 PM
7 de julio de 2026 - 6:50 PM
Víctor Javier Pedroza Guzmán, el adolescente de 17 años que había sido reportado desaparecido desde el pasado 10 de junio en Fajardo, fue localizado en buen estado en el municipio de Cataño, informó este martes la Policía.
La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) indicó que, tras su localización, quedaron sin efecto las labores de búsqueda.
Pedroza Guzmán había sido reportado desaparecido por su padre adoptivo luego de que saliera de su residencia, ubicada en la urbanización Santa Isidra I, en Fajardo.
La Policía había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Al momento de su desaparición, el menor fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, unas 116 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Vestía pantalón, camisa y gorra negros, y cargaba dos bultos.
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