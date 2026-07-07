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Hallan en buen estado de salud a hombre de 66 años que había desaparecido en Moca

Fue ubicado en Mayagüez, según la Policía

1 de julio de 2026 - 10:14 PM

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Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, fue reportado como desaparecido el pasado lunes, 22 de junio. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía informó, en la tarde del martes, que dio con el paradero de Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, quien había sido reportado como desaparecido de su residencia el pasado lunes, 22 de junio, en horas de la mañana.

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Figueroa Morales fue ubicado en Mayagüez, según un informe de novedades de la Uniformada.

El sexagenario había sido reportado por su hijo, Joshie Jezrel Figueroa, quien lo vio por última vez en su residencia, ubicada en la calle Rubí, en la urbanización Lomas Verdes de ese municipio.

De igual modo, se había indicado que el hombre abandonó la residencia conduciendo un vehículo Mazda CX-5 color blanco, de 2015.

Según la información obtenida por parte de la agente investigadora Ana Hernández Gralau, de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, el sexagenario también había sostenido una comunicación telefónica con familiares durante esa semana e indicó que se encontraba en el municipio de Manatí.

Luego de ser ubicado sano y salvo, quedan sin efecto las labores de búsqueda.

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Breaking NewsPersonas desaparecidasMocaPolicía de Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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