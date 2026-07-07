Hallan en buen estado de salud a hombre de 66 años que había desaparecido en Moca

La Policía informó, en la tarde del martes, que dio con el paradero de Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, quien había sido reportado como desaparecido de su residencia el pasado lunes, 22 de junio, en horas de la mañana.

Figueroa Morales fue ubicado en Mayagüez, según un informe de novedades de la Uniformada.

El sexagenario había sido reportado por su hijo, Joshie Jezrel Figueroa, quien lo vio por última vez en su residencia, ubicada en la calle Rubí, en la urbanización Lomas Verdes de ese municipio.

De igual modo, se había indicado que el hombre abandonó la residencia conduciendo un vehículo Mazda CX-5 color blanco, de 2015.

Según la información obtenida por parte de la agente investigadora Ana Hernández Gralau, de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, el sexagenario también había sostenido una comunicación telefónica con familiares durante esa semana e indicó que se encontraba en el municipio de Manatí.

PUBLICIDAD