Buscan a hombre de 28 años reportado como desaparecido en San Juan
Bryan López Flores fue visto por última vez el 31 de mayo en el condominio La Puntilla
26 de junio de 2026 - 2:54 PM
26 de junio de 2026 - 2:54 PM
Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el 31 de mayo en el condominio La Puntilla, en San Juan.
De acuerdo con la Policía, Bryan López Flores, de 28 años, fue descrito físicamente como de tez negra, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′10″), con un peso aproximado de 180 libras, de cabello negro y ojos marrones.
Al momento de su desaparición, vestía una camisa negra y un pantalón mahón azúl.
La Uniformada resaltó que conducía un Hyundai Venue, color rojo, con tablilla KEV-546.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al787-343-2020. También, puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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