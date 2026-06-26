Buscan a hombre de 28 años reportado como desaparecido en San Juan

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el 31 de mayo en el condominio La Puntilla, en San Juan.

De acuerdo con la Policía, Bryan López Flores, de 28 años, fue descrito físicamente como de tez negra, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′10″), con un peso aproximado de 180 libras, de cabello negro y ojos marrones.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa negra y un pantalón mahón azúl.

La Uniformada resaltó que conducía un Hyundai Venue, color rojo, con tablilla KEV-546.