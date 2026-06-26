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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enmascarados entran a tiros a una residencia en Gurabo y hieren a un hombre

El perjudicado, quien posee licencia de armas, repelió la agresión

26 de junio de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El caso fue referido a la División de Robos, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, que continuará con la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 26 años resultó herido de bala luego de que tres individuos enmascarados irrumpieran en una residencia ubicada en el barrio Jaguas, en Gurabo.

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El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron a las 10:30 p.m. del jueves cuando los individuos entraron a la vivienda y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar.

La Uniformada indicó que el perjudicado, quien posee licencia de armas, repelió la agresión, por lo que los sospechosos abandonaron el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre sufrió una herida de bala en un brazo y fue transportado a un hospital del área. Su condición fue descrita como estable.

El caso fue referido a la División de Robos, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, que continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsGuraboPolicía de Puerto RicoHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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