Enmascarados entran a tiros a una residencia en Gurabo y hieren a un hombre

Un hombre de 26 años resultó herido de bala luego de que tres individuos enmascarados irrumpieran en una residencia ubicada en el barrio Jaguas, en Gurabo.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron a las 10:30 p.m. del jueves cuando los individuos entraron a la vivienda y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar.

La Uniformada indicó que el perjudicado, quien posee licencia de armas, repelió la agresión, por lo que los sospechosos abandonaron el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre sufrió una herida de bala en un brazo y fue transportado a un hospital del área. Su condición fue descrita como estable.