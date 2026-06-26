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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a cuatro sospechosos por escalamiento en joyería de Yauco

La propiedad hurtada y los daños fueron estimados en aproximadamente $3,000

26 de junio de 2026 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocurrió en la madrugada del martes. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía buscan identificar a cuatro personas sospechosas de cometer un escalamiento en la Joyería La Mia, ubicada en la calle Comercio, esquina calle Baldorioty, en Yauco.

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Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de junio de 2026, cuando cámaras de seguridad captaron la llegada de un vehículo Mitsubishi Mirage, color gris, del que se bajaron cuatro individuos.

La Uniformada indicó que los sospechosos rompieron un cristal lateral para irrumpir en el establecimiento. Una vez dentro, rompieron cuatro mostradores y se apropiaron de varios relojes y una cantidad indeterminada de prendas.

La propiedad hurtada y los daños fueron estimados en aproximadamente $3,000.

La pesquisa continúa a cargo de agentes de la División de Propiedad y Fraude del CIC de Ponce.

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Breaking NewsJoyeríaYaucoPolicía de Puerto RicoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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