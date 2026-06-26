Buscan a cuatro sospechosos por escalamiento en joyería de Yauco

Agentes de la Policía buscan identificar a cuatro personas sospechosas de cometer un escalamiento en la Joyería La Mia, ubicada en la calle Comercio, esquina calle Baldorioty, en Yauco.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de junio de 2026, cuando cámaras de seguridad captaron la llegada de un vehículo Mitsubishi Mirage, color gris, del que se bajaron cuatro individuos.

La Uniformada indicó que los sospechosos rompieron un cristal lateral para irrumpir en el establecimiento. Una vez dentro, rompieron cuatro mostradores y se apropiaron de varios relojes y una cantidad indeterminada de prendas.

La propiedad hurtada y los daños fueron estimados en aproximadamente $3,000.