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Buscan sujeto por violencia doméstica y violación a la Ley de Armas en Ponce

Contra Henry Jahaziel Amaro Adorno pesa una orden de arresto emitida por el juez Ángel N. Candelario Cáliz

25 de junio de 2026 - 4:36 PM

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El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del mencionado tribunal, habría encontrado causa para arresto por los hechos que se le imputan a Henry Jahaziel Amaro Adorno, a quien le fijó una fianza de $250,000 en ausencia y se emitió la orden para su arresto inmediato. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía anda tras la pista de un hombre de 22 años contra quien pesa una orden de arresto expedida en el Tribunal de Ponce por violaciones a la Ley de Armas, por portación de un arma blanca, y a la Ley de Violencia Doméstica.

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El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del mencionado tribunal, habría encontrado causa para arresto por los hechos que se le imputan a Henry Jahaziel Amaro Adorno, a quien le fijó una fianza de $250,000 en ausencia y se emitió la orden para su arresto inmediato.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio, en Ponce, cuando, presuntamente utilizando un objeto contundente, golpeó a su expareja en varias partes del cuerpo, ocasionándole una herida abierta en la cabeza y múltiples hematomas.

El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, expidió una orden de arresto por violencia doméstica contra Henry Jahaziel Amaro Adorno.
El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, expidió una orden de arresto por violencia doméstica contra Henry Jahaziel Amaro Adorno. (Suministrada por la Policía)

La Policía solicita a la ciudadanía a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando directamente al Negociado de Inteligencia y Arrestos al 787-284-7043, extensiones 1570 y 1571.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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