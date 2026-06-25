Buscan sujeto por violencia doméstica y violación a la Ley de Armas en Ponce
Contra Henry Jahaziel Amaro Adorno pesa una orden de arresto emitida por el juez Ángel N. Candelario Cáliz
25 de junio de 2026 - 4:36 PM
25 de junio de 2026 - 4:36 PM
La Policía anda tras la pista de un hombre de 22 años contra quien pesa una orden de arresto expedida en el Tribunal de Ponce por violaciones a la Ley de Armas, por portación de un arma blanca, y a la Ley de Violencia Doméstica.
El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del mencionado tribunal, habría encontrado causa para arresto por los hechos que se le imputan a Henry Jahaziel Amaro Adorno, a quien le fijó una fianza de $250,000 en ausencia y se emitió la orden para su arresto inmediato.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio, en Ponce, cuando, presuntamente utilizando un objeto contundente, golpeó a su expareja en varias partes del cuerpo, ocasionándole una herida abierta en la cabeza y múltiples hematomas.
La Policía solicita a la ciudadanía a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando directamente al Negociado de Inteligencia y Arrestos al 787-284-7043, extensiones 1570 y 1571.
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