Buscan sujeto por violencia doméstica y violación a la Ley de Armas en Ponce

La Policía anda tras la pista de un hombre de 22 años contra quien pesa una orden de arresto expedida en el Tribunal de Ponce por violaciones a la Ley de Armas, por portación de un arma blanca, y a la Ley de Violencia Doméstica.

El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del mencionado tribunal, habría encontrado causa para arresto por los hechos que se le imputan a Henry Jahaziel Amaro Adorno, a quien le fijó una fianza de $250,000 en ausencia y se emitió la orden para su arresto inmediato.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio, en Ponce, cuando, presuntamente utilizando un objeto contundente, golpeó a su expareja en varias partes del cuerpo, ocasionándole una herida abierta en la cabeza y múltiples hematomas.

El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, expidió una orden de arresto por violencia doméstica contra Henry Jahaziel Amaro Adorno. (Suministrada por la Policía)