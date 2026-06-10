¿Lo has visto? Buscan a sospechoso de un “carjacking” en restaurante de comida rápida en Bayamón

Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de un hombre sospechoso de cometer un “carjacking” el 3 de junio, en el estacionamiento de un restaurante de un McDonald’s en la carreretera 174, en Bayamón.

Según un informe de la Uniformada, realizada por la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el sospechoso “despojó a una ciudadana de una guagua Hyundai modelo Tucson, color blanca, del año 2022, en el momento en que se desmontaba de su carro, que acababa de estacionar en el establecimiento”.

Posteriormente, la guagua fue ubicada en una calle detrás del condominio Torres del Parque, en ese municipio.

El sospechoso también habría cometido otros robos en la zona. (Suministrada)

El hombre, quien, según las autoridades, es sospechoso de otros robos, fue descrito como de tez blanca, barba pegada, cabello corto, de 30 a 40 años y 5’8” de estatura y un tatuaje en su pierna derecha.