¿Lo has visto? Buscan a sospechoso de un “carjacking” en restaurante de comida rápida en Bayamón
La Policía pide ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero del hombre, que habría cometido otros robos
10 de junio de 2026 - 12:35 PM
10 de junio de 2026 - 12:35 PM
Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de un hombre sospechoso de cometer un “carjacking” el 3 de junio, en el estacionamiento de un restaurante de un McDonald’s en la carreretera 174, en Bayamón.
Según un informe de la Uniformada, realizada por la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el sospechoso “despojó a una ciudadana de una guagua Hyundai modelo Tucson, color blanca, del año 2022, en el momento en que se desmontaba de su carro, que acababa de estacionar en el establecimiento”.
Posteriormente, la guagua fue ubicada en una calle detrás del condominio Torres del Parque, en ese municipio.
El hombre, quien, según las autoridades, es sospechoso de otros robos, fue descrito como de tez blanca, barba pegada, cabello corto, de 30 a 40 años y 5’8” de estatura y un tatuaje en su pierna derecha.
Si tienes información que ayude a esclarecer este caso e identificar al sospechoso, puedes llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico, al 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, ext. 1610.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: