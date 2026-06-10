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Fallece sexagenario atropellado en una bicicleta en Isabela

El incidente fue reportado a las 11:17 de la noche en la carretera PR-2

10 de junio de 2026 - 7:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor se mantuvo en la escena y arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en su organismo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 68 años falleció al ser atropellado anoche mientras conducía una bicicleta en Isabela, informó la Policía.

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El accidente fatal fue reportado a eso de las 11:17 p.m., en el kilómetro 111.5 de la carretera PR-2.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que un hombre de 34 años y residente de Isabela conducía el vehículo Kia, Forte gris del 2018.

Agregó que “al llegar al citado kilómetro, impactó con la parte frontal derecha a un ciclista identificado Saúl Soto Martínez de 68 años, quien se encontraba cruzando la mencionada vía de rodaje”.

Fue atendido por el personal paramédico, pero sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

El conductor se mantuvo en la escena y arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en su organismo.

El fiscal José Rivera Loperena ordenó tomar fotos, medidas, la ocupación del auto y la bicicleta, así como el levantamiento del cadáver.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsIsabelaCiclista arrollado
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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