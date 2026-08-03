“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”: esto dijo Francisco Quiñones tras renunciar como secretario de Corrección

“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”.

Con esas palabras, el renunciante secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, hizo un balance de su gestión al frente de la agencia, minutos después de que la gobernadora Jenniffer González nominara a la licenciada Julie O. Gómez Gómez para sustituirlo.

El funcionario concluirá sus labores al frente del DCR este miércoles, 5 de agosto. Su salida de la administración de Jenniffer González se produce tras varias denuncias de acoso laboral en su contra, las cuales ha negado públicamente.

En declaraciones escritas, Quiñones Rivera enumeró los “avances” alcanzados bajo su administración y sostuvo que estos “fortalecen el sistema correccional y sientan las bases para que continúe evolucionando en beneficio de Puerto Rico”.

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Entre los logros de su gestión, destacó un aumento salarial anual de $8,960.04 para 3,547 oficiales correccionales, así como adelantos en la búsqueda de un proveedor que sustituya a la empresa Physician Correctional, encargada de los servicios de salud correccional.

“Redujimos las muertes de personas confinadas de 79 en 2024 a 24 en lo que va de 2026”, señaló Quiñones Rivera.

El secretario también aseguró que, durante su incumbencia, fueron arrestados o destituidos más de 15 empleados vinculados a casos de corrupción, contrabando, narcotráfico y violaciones de derechos civiles.

“Aumentamos las ocupaciones de contrabando de $3.4 millones en 2024 a $6.4 millones en 2025”, afirmó.

Asimismo, agradeció a la gobernadora por “la confianza” depositada en él desde que asumió el cargo el 8 de enero de 2025 y deseó éxito a Gómez Gómez en sus nuevas funciones.

“A la persona designada para asumir esta importante responsabilidad, le extiendo mis mejores deseos de éxito en su gestión y confío en que continuará trabajando con compromiso y dedicación por el bienestar del sistema correccional y del pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Según La Fortaleza, Gómez Gómez cuenta con una “larga trayectoria” como Técnica de Servicio Sociopenal I y II, desempeñándose directamente con la población correccional. Además, ha ocupado los cargos de directora legal de la Oficina de Asuntos Legales del DCR y directora legal del Departamento de Estado.

“Su conocimiento del sistema, su capacidad administrativa, su compromiso con el servicio público y con la rehabilitación de la comunidad confinada serán fundamentales para continuar fortaleciendo la misión de la agencia y garantizar un sistema correccional seguro, eficiente y enfocado en la rehabilitación", destacó la gobernadora al anunciar su nombramiento.