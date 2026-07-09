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Secretario de Corrección se defiende ante quinta querella por supuesto acoso laboral en su contra

La Fortaleza se hizo eco de las expresiones de Francisco Quiñones Rivera

9 de julio de 2026 - 12:31 PM

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Francisco Quiñones Rivera, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. (Carlos Rivera Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, se defendió este jueves de una nueva querella laboral radicada en su contra, afirmando que la persona denunciante, una fémina, no es supervisada por él y “nunca” ha conversado con ella.

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“Puedo compartir que no superviso a la empleada, que no trabaja en mi oficina y que nunca he sostenido una conversación con ella. Nuestro enfoque continúa siendo el servicio que brindamos a nuestros 5,442 empleados, a una población correccional de 7,187 confinados y a las 6,716 personas que supervisamos en la libre comunidad”, dijo el funcionario, en declaraciones escritas.

La querella fue presentada ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por una empleada embarazada, que alegó un patrón de discrimen por sexo y embarazo, acoso laboral y represalias. La querella fue presentada el 17 de abril.

Esta es la quinta querella contra Quiñones Rivera, quien recientemente fue nominado para la Judicatura, pero la gobernadora Jenniffer González optó por retirar la designación tras un consejo en esa dirección del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El secretario dijo que no se había expresado previamente porque mantuvo “la disciplina del silencio que aprendí durante mis 12 años como juez”.

Previamente, Quiñones Rivera había confirmado que hay otras cuatro querellas en su contra con alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias. Todas las ha rechazado, y ha dicho que persiguen removerlo del cargo.

En el comunicado que emitió, optó por hablar de sus logros al mando del DCR.

“Seguimos trabajando y los resultados hablan por sí solos. Hemos reducido las muertes de confinados de 79 durante el año 2024 a 22 en lo que va del presente año. Además, logramos un aumento salarial anual de $8,960.04 para 3,547 empleados y continuamos con el proceso de evaluación y selección de un nuevo proveedor para los servicios de salud de la población correccional”, enumeró.

Previo a sus declaraciones, el secretario de Asuntos Públicos y portavoz de La Fortaleza, Jean Peña Payano, defendió a Quiñones Rivera.

“Esa es una querella de una empleada que no está bajo su supervisión inmediata y es contra un supervisor. No es en su carácter personal”, afirmó Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”.

“La querella sí incluye su nombre (del secretario), pero fue un supervisor y no es una persona que esté directamente en su oficina ni que esté bajo su supervisión inmediata”, agregó.

Peña Payano sostuvo que las querellas deben seguir “el proceso administrativo”.

Este jueves, Quiñones Rivera estaba convocado para participar de una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, pero no asistió. En su lugar, lo representó la secretaria auxiliar de Programas y Servicios del DCR, Madeline González. La vista pública fue presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero para atender la Resolución de la Cámara 139, que ordena una investigación sobre todo asunto relacionado con el sistema judicial.

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acoso laboralQuerellasDepartamento de Corrección y RehabilitaciónLa FortalezaProcuradora de las Mujeres
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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