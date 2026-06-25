Jenniffer González retira nombramiento de Francisco Quiñones al Poder Judicial

La gobernadora Jenniffer González retiró este jueves el nombramiento de Francisco Quiñones Rivera como juez superior -junto a otras 15 nominaciones a la Judicatura-, horas después que La Fortaleza informara que permanecería como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) hasta nuevo aviso.

El retiro de las designaciones al Poder Judicial -que incluye también a la fiscal Sonia Martínez Ortiz, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia- ocurrió un día después que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtiera que no las consideraría en lo que resta de sesión, que termina el martes.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, aludió temprano este jueves al caso de Quiñones Rivera, contra quien pesan denuncias de una subalterna por un supuesto patrón de acoso laboral y sexual. Esas alegaciones se mantienen bajo investigación.

“Actualmente, se está evaluando cuál va a ser la conclusión de esas querellas y, en segundo lugar, se hizo una designación. El secretario de Corrección se mantiene en su posición. Al momento, la gobernadora lo mantiene como secretario y la designación, al momento, no ha sido retirada”, dijo Peña Payano, en la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, en horas de la mañana.

PUBLICIDAD

Lee aquí la carta:

El martes, a una semana del fin de la sesión ordinaria, González nominó a Quiñones Rivera a la Judicatura, sin conocerse el desenlace de la investigación en su contra. Por considerar “imprudente” la movida del Ejecutivo, Rivera Schatz informó el miércoles que la designación no se atenderá de inmediato.

Al respecto, Peña Payano reconoció que la pesquisa ante la Equal Employment Opportunity Commission, una agencia federal, sigue pendiente, y defendió que Quiñones Rivera ya contestó las alegaciones en ese foro y le cobija su derecho de presunción de inocencia.

“Es una persona que viene con las credenciales de haber sido juez y fiscal... Respecto a la expresión del presidente del Senado, como siempre he sido desde que Dios me dio la oportunidad de estar en esta posición, doy deferencia a los oficiales electos”, declaró.

El Nuevo Día supo que varios exfuncionarios del DCR ya han sido entrevistados para sustituir a Quiñones Rivera tras su nominación judicial.

Como parte de su agenda oficial, Quiñones Rivera (izquierda) asistió este jueves a la graduación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Al ser abordado por la prensa en la graduación de estudiantes confinados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Quiñones Rivera dijo que se sostiene en que las alegaciones en su contra son falsas.

“Sigo enfocado en mi trabajo. Yo lo que tengo aquí es una oportunidad de servir, que es lo que me apasiona, servir, desde donde sea. Esta oportunidad es de servir y hacer que estas personas que están tras las rejas tengan oportunidades reales”, expresó, a su salida del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

No quiso responder, en tanto, si el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, pidió su renuncia o destitución. “No voy a contestar”.

Mientras, al insistirle si La Fortaleza está en busca de sustitutos, Peña Payano respondió que Quiñones Rivera permanecerá en el DCR “mientras se evalúa la designación y el estatus de esas querellas”. “Al momento, no se está buscando secretario de Corrección. Él se mantiene ahí”, reiteró.

“Esa es la posición, al momento, de la gobernadora”, continuó, en defensa del secretario.

Para la presienta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, la posible salida de Quiñones Rivera está relacionada con la selección de un proveedor de servicio médico a la población penal o la permanencia de Physician Correctional, empresa que demandó al DCR para evitar la cancelación de su contrato y es clienta de Politank, antigua firma de cabildeo de Domenech.

“Son especulaciones que se hacen. No es la versión oficial. Aquí, creo que se está olvidando el perfil. El resumen del secretario de Corrección actual, más allá de esas querellas, que están en este momento atendiéndose, y que toda persona tiene un derecho de presunción de inocencia y poder argumentar. Vamos a darle deferencia, en qué estatus se encuentran y, como bien han mencionado la gobernadora, él se mantiene como secretario de Corrección”, replicó Peña Payano.

---