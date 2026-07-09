Seguirá tras las rejas acusado de amenazar con un ataque masivo contra personas LGBTQ+

La magistrada federal Giselle López Soler determinó que Robinson de la Cruz Hilario, acusado de emitir amenazas de violencia masiva contra la comunidad LGBTQ+ en la isla, representa una amenaza.

Por tanto, ordenó que de la Cruz Hilario permanezca bajo custodia de las autoridades federales mientras se dilucida el caso presentado en su contra.

López Soler emitió una orden en la que rechazó una solicitud presentada por la defensa para concederle libertad supervisada al acusado que también enfrenta cargos por posesión de pornografía infantil.

La magistrada evaluó los argumentos de la Fiscalía federal, que alegó contar con evidencia de que De la Cruz Hilario habría expresado durante cerca de diez años ideas relacionadas con la ejecución de un tiroteo masivo y que habría divulgado amenazas.

“El gobierno cuenta con evidencia de que el acusado idolatra a un tirador masivo del pasado (Omar Mateen, autor de la masacre en la discoteca Pulse), un mapa creado por el acusado con un lugar cercano a su residencia donde pretendía llevar a cabo un tiroteo masivo, un mapa de desalojo del sitio previsto y comunicaciones pertinentes a la potencial adquisición de armas de fuego”, subrayó López Soler.

PUBLICIDAD

Evidencia en el caso federal contra Robinson De La Cruz Hilario. (Suministrada)

Asimismo, la magistrada federal señaló que la evidencia presentada apunta a que De la Cruz Hilario presuntamente intentó conseguir empleo en uno de los lugares que habría identificado como posible objetivo. De igual forma, indicó que las autoridades encontraron entre sus pertenencias fotografías y videos relacionados con abuso sexual infantil y material ilegal.

“El acusado está desempleado y no cuenta con condiciones estables de vida. A pesar de que su padre expresó intención de ofrecerle alojamiento y servir como su TPC (custodio), el mismo estaría solo y sin supervisión durante las horas de trabajo de su progenitor”, mencionó López Soler.

El juez federal Pedro A. Delgado señaló para el próximo 31 de julio la celebración de una vista de estatus relacionada con este caso, la cual se llevará a cabo en la sala 3 del Tribunal Federal en Hato Rey, San Juan.

De la Cruz Hilario renunció a la lectura formal de la acusación y se declaró no culpable de los ocho cargos criminales que enfrenta tras su arresto el 25 de junio. La detención ocurrió luego de que, un día antes, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ejecutaran un allanamiento en su casa.

La investigación federal comenzó tras una confidencia recibida el 24 de febrero sobre un usuario de redes sociales que presuntamente planificaba un tiroteo masivo contra la comunidad LGBTQ+ y que habría elaborado un mapa táctico con varios establecimientos de la zona metropolitana identificados como objetivos.

Evidencia en el caso federal contra Robinson De La Cruz Hilario. (Suministrada)

Como parte de la pesquisa, las autoridades identificaron múltiples publicaciones atribuidas al acusado en las que presuntamente expresaba mensajes de odio hacia miembros de esa comunidad. Entre ellas figura un comentario publicado en una fotografía de Omar Mateen, responsable del ataque en el club Pulse de Orlando en 2016, en la que supuestamente escribió: “Omar, eres y serás siempre un héroe”. También se identificaron imágenes en las que aparecía con aparentes armas de fuego acompañadas de la frase: “Pov: último que verás en pride month 2025”.

PUBLICIDAD

Durante la investigación, agentes federales obtuvieron acceso a cuentas de Google vinculadas al acusado, donde presuntamente encontraron imágenes, videos y búsquedas relacionadas con explotación sexual infantil.

Además, las autoridades alegan haber localizado cerca de 500 imágenes de caricaturas y contenido generado mediante inteligencia artificial que representaban a menores participando en conductas sexuales explícitas.

Según documentos judiciales, durante el allanamiento de su residencia De la Cruz Hilario habría reconocido algunas publicaciones. También presuntamente admitió haber creado un “mapa estratégico de ataque” generado con inteligencia artificial, aunque sostuvo que era “hipotético” y que su intención era provocar temor y que, mediante esas amenazas y acciones de “troleo”, se cancelaran eventos de la comunidad LGBTQ+.

En cuanto a las publicaciones relacionadas con armas de fuego, el acusado supuestamente admitió haber tomado una fotografía tipo selfie con una pistola Glock perteneciente a un amigo, haber compartido una publicación con un rifle y haber utilizado internet para aprender sobre el manejo de armas.