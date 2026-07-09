Arrestan a hombre que supuestamente mató a la mascota de su vecino en Barceloneta

Un hombre que presuntamente mató a palos a la perra de su vecino y luego se atrincheró en su residencia de Barceloneta, finalmente fue arrestado tras la intervención del Equipo de Intervención de Crisis (CIT) de la Policía.

El informe preliminar resaltó que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, realizada a las 5:54 p.m. del miércoles, denunció “una persona agresiva en una residencia en la carretera PR-140 del barrio Ceboruco.

Al llegar a la escena, los agentes entrevistaron a Isaías Concepción Torres, quien denunció que su vecino contiguo, identificado como Juan Carlos Marrero López, de 46 años, accedió al patio de su residencia sin autorización y, supuestamente, golpeó con un palo a su perra hasta causarle la muerte.

Posteriormente, Marrero López entró a su residencia y rehusó dialogar con los agentes de la Policía.

Los agentes solicitaron apoyo del CIT y una orden de allanamiento y arresto emitida por la jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo. En última instancia, el equipo de CIT convenció a Marrero López a entregarse.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Marrero López, de 46 años, accedió al patio de su residencia sin autorización y, utilizado un palo de madera, golpeó a una perrita, propiedad del querellante, hasta causarle la muerte. (Suministrada)