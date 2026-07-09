Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
9 de julio de 2026
89°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre que supuestamente mató a la mascota de su vecino en Barceloneta

El sujeto, según el querellante, entró al patio de su casa y golpeó a la perrita hasta causarle la muerte

9 de julio de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pesquisa será referida a la Unidad de Maltrato de Animales que atiende los casos de violaciones a la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales.(Archivo)
Los agentes de CIT convencieron a Juan Carlos Marrero López a salir de su residencia y entregarse.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que presuntamente mató a palos a la perra de su vecino y luego se atrincheró en su residencia de Barceloneta, finalmente fue arrestado tras la intervención del Equipo de Intervención de Crisis (CIT) de la Policía.

RELACIONADAS

El informe preliminar resaltó que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, realizada a las 5:54 p.m. del miércoles, denunció “una persona agresiva en una residencia en la carretera PR-140 del barrio Ceboruco.

Al llegar a la escena, los agentes entrevistaron a Isaías Concepción Torres, quien denunció que su vecino contiguo, identificado como Juan Carlos Marrero López, de 46 años, accedió al patio de su residencia sin autorización y, supuestamente, golpeó con un palo a su perra hasta causarle la muerte.

Posteriormente, Marrero López entró a su residencia y rehusó dialogar con los agentes de la Policía.

Los agentes solicitaron apoyo del CIT y una orden de allanamiento y arresto emitida por la jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo. En última instancia, el equipo de CIT convenció a Marrero López a entregarse.

Juan Carlos Marrero López, de 46 años, accedió al patio de su residencia sin autorización y, utilizado un palo de madera, golpeó a una perrita, propiedad del querellante, hasta causarle la muerte.
Juan Carlos Marrero López, de 46 años, accedió al patio de su residencia sin autorización y, utilizado un palo de madera, golpeó a una perrita, propiedad del querellante, hasta causarle la muerte. (Suministrada)

La Uniformada añadió que el caso está en manos de la Fiscalía de Arecibo para la posible formulación de cargos contra Marrero López, quien posee expediente por un caso de maltrato contra un adulto mayor (mediante amenaza) registrado en 2018.

Tags
Breaking NewsBarcelonetaLey 154 Maltrato de AnimalesPolicía de Puerto RicoTribunal de AreciboMaltrato de animalesMaltrato animal
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: