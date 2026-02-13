¿Perros en peligro? Investigan presuntos casos de envenenamiento canino en Condado

La Policía Municipal de San Juan mantiene una investigación activa tras recibir información a través de redes sociales que apunta a posibles casos de envenenamiento canino en la zona del Condado.

Ante la preocupación de la ciudadanía, el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, exhortó a las personas a que se mantengan informados únicamente por los canales oficiales y a evitar la difusión de rumores.

En un comunicado de prensa, Romero Lugo precisó que personal de la Unidad de Investigación de Crueldad y Maltrato de Animales se movilizó de inmediato para corroborar los hechos y recopilar información oficial.

“Nuestro compromiso es investigar con seriedad cualquier situación que pueda afectar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades y de sus mascotas. Estamos actuando con responsabilidad, verificando cada alegación y orientando a la ciudadanía para que se mantenga informada únicamente por canales oficiales”, afirmó.

El ejecutivo municipal precisó que, como parte de la respuesta inmediata del ayuntamiento, brigadas realizaron trabajos para remover mensajes hostiles que habían sido escritos en paredes del área.

Añadió que la Policía Municipal investigó dos querellas que, al momento, no han sido relacionadas directamente con los hechos denunciados en redes sociales, y que uno de los casos fue diagnosticado como gastritis.

“Desde la Policía Municipal continuamos evaluando toda la información disponible y realizando las entrevistas necesarias para corroborar cualquier hecho con evidencia. Exhortamos a los residentes a reportar situaciones sospechosas y a evitar conclusiones sin base científica o investigativa”, expresó Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal.

Como medida cautelar y preventiva, el Municipio de San Juan informó que personal especializado del Centro de Protección y Adopción de Animales inspeccionó todos los Pets Park, incluyendo el área de Condado, para asegurar que no existiera ningún elemento extraño que representara riesgo para las mascotas o sus dueños.

“Realizamos un recorrido completo por cada Pets Park y verificamos que no había nada que pudiera causar daño a las mascotas. Continuaremos monitoreando las áreas y orientando a la ciudadanía para mantener estos espacios seguros”, indicó Thomas González, director del Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan.

Según el Municipio de San Juan, la investigación continúa en curso. Por ende, cualquier persona con información, puede comunicarse con la Policía Municipal de San Juan al 787-480-2020 o al 787-751-2233.

Las autoridades indicaron que continuarán actuando con firmeza para proteger a los residentes y a los animales que forman parte de sus familias, garantizando procesos responsables y basados en evidencia.

La denuncia vecinal

Vecinos de la comunidad de Condado denunciaron el miércoles que varias mascotas han resultado afectadas por una sustancia venenosa que sospechan alguien habría distribuido en distintos lugares de la zona.

En declaraciones a El Nuevo Día, el líder comunitario Amaury Rivera indicó que la situación ha escalado recientemente y que temen que también pueda afectar directamente a alguna persona del área.

“Tenemos varias calles en las que nos han reportado perros envenenados. Hasta ahora, van seis envenenados”, dijo Rivera, precisando que uno de los perros falleció, y que el veterinario determinó mediante la necropsia que había ingerido veneno para ratas.