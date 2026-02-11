Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Denuncian envenenamiento de mascotas y mensajes que incitan daño a perros en Condado

Varios canes han resultado afectados y uno de ellos murió

11 de febrero de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunos dueños de mascotas afectadas han denunciado los hechos a la Policía Municipal de San Juan. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Vecinos de la comunidad de Condado, en San Juan, denunciaron este miércoles que varias mascotas han resultado afectadas por una sustancia venenosa que sospechan alguien habría distribuido en distintos lugares de la zona.

El líder comunitario Amaury Rivera indicó que la situación ha escalado recientemente y temen que también pueda afectar directamente a alguna persona.

“Tenemos varias calles en las que nos han reportado perros envenenados. Hasta ahora, van seis envenenados”, dijo Rivera a El Nuevo Día.

De los perros envenenados, uno murió, comentó el líder, quien también detalló que, en ese caso, el veterinario que realizó la necropsia encontró que el can murió tras consumir veneno para ratas.

“El dueño de uno de los perritos envenenados dice que empezó a vomitar estando allí, en esa grama. Lo llevó al veterinario. Inmediatamente dijo que estaba envenenado”, relató.

Asimismo, sostuvo que han identificado casos relacionados en las áreas que van desde el Parque del Indio y las calles Kings Court, Carrión Court, Taft y Atlantic, así como el sector de la playa.

La imagen suministrada muestra un área de Kings Court en Condado, donde vecinos alegan que una de las mascotas fue envenenada.
La imagen suministrada muestra un área de Kings Court en Condado, donde vecinos alegan que una de las mascotas fue envenenada. (Suministrada)

Rivera también manifestó que el temor ha aumentado en las últimas dos semanas con la aparición de mensajes escritos —en español e inglés—que llaman al envenenamiento de los animales.

“Tenemos mensajes amenazantes a los perros... Es siempre el mismo tipo de letra y marcador. Los tenemos en inglés y en español”, apuntó.

Vecinos de El Condado denunciaron que alguien ha dejado veneno en distintas áreas que han afectado a mascotas, mientras han surgido mensajes amenazantes en espacios públicos.
Vecinos de El Condado denunciaron que alguien ha dejado veneno en distintas áreas que han afectado a mascotas, mientras han surgido mensajes amenazantes en espacios públicos. (Suministrada)

Otra preocupación que mencionó es que en la zona hay muchos menores que pueden resultar afectados por la sustancia, particularmente en las áreas recreativas.

“Preocupa mucho porque también hay muchos niños. Este es de los pocos sectores del Condado donde viven familias y niños”, añadió Rivera, quien comentó que han estado corriendo la voz para alertar a los vecinos y visitantes “para que estén pendientes de sus niños y no se echen nada en la boca. A los dueños de perros, les estamos pidiendo que los mantengan con la correa para que no estén sueltos”.

Aseguró que, al momento, no han identificado a alguna persona sospechosa por los envenenamientos o por los mensajes.

No obstante, dijo que entre los vecinos colectaron fondos para establecer una recompensa a quien provea información que conduzca a la convicción de algún responsable. De tener datos, pueden comunicarse al 787-466-8886 o escribiendo al e-mail ariverakin@gmail.com.

El líder comunitario también aconsejó a los vecinos que orienten sus cámaras de seguridad hacia la calle, además de sus propiedades, por si logran captar imágenes relacionadas con el caso.

“Los perritos no pueden estar encerrados para siempre y ahora los vecinos tienen la preocupación válida de que se vayan a enfermar y morir si salen a la calle”, abundó.

Vecinos de El Condado buscan orientar a residentes y visitantes sobre el peligro para las mascotas, mientras que temen que algún niño también resulte afectado.
Vecinos de El Condado buscan orientar a residentes y visitantes sobre el peligro para las mascotas, mientras que temen que algún niño también resulte afectado. (Suministrada)

Además de alertar a los Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la dueña de la mascota fallecida y la de otra que se encuentra en proceso de recuperación presentaron querellas ante la Policía Municipal de San Juan, informó Rivera, quien agregó que ha recibido información de que otros vecinos también han presentado denuncias ante las autoridades.

El Nuevo Día solicitó información a la Policía Municipal de San Juan sobre los casos.

Si se determina la culpabilidad de alguien por maltrato agravado según la Ley 154, la persona podría ser sentenciada a entre ocho y 15 años de prisión.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
