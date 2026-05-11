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Tenía drogas e invadió un apartamento: arrestan a presunto líder de ganga del residencial Luis Llorens Torres

Una jueza determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $75,000, la cual no pudo prestar

11 de mayo de 2026 - 10:22 AM

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La Policía precisó que a Rodríguez Camacho le ocuparon “crack, cocaína, 33 píldoras, marihuana, 39 municiones calibre 9 milímetros y $1,648 en efectivo”. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una jueza del Tribunal Superior de San Juan determinó causa para arresto por cargos relacionados a sustancias controladas, violación a la ley de armas y usurpación contra uno de los presuntos líderes de la organización criminal “Los Diablos de Llorens”, informó la Policía.

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Agentes de la Policía adscritos a la División de Inteligencia y las unidades Motorizada y Canina realizaron una intervención en el residencial público Luis Llorens Torres, de San Juan, el jueves, que llevó al arresto de Juan Carlos Rodríguez Camacho, alias “Colo”, de 23 años.

Este fue llevado ante la jueza Alfrida Tomey el viernes, quien encontró causa para arresto por dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, un cargo por violación a la ley de armas y un cargo por violación al artículo 196 del Código Penal (usurpación).

La Policía precisó que a Rodríguez Camacho le ocuparon “crack, cocaína, 33 píldoras, marihuana, 39 municiones calibre 9 milímetros y $1,648 en efectivo”.

“Al momento del arresto este se encontraba en el interior de un apartamento identificado como vacante previamente por personal de la Oficina de Seguridad de (la Administración) de Vivienda Pública”, señaló la Uniformada.

La jueza Tomey le impuso una fianza de $75,000, la cual no prestó y quedó sumariado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. No se precisó la fecha.

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Policía de Puerto RicoArrestos por drogasArrestos por armasResidencial Luis Llorens TorresSan JuanBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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