Tenía drogas e invadió un apartamento: arrestan a presunto líder de ganga del residencial Luis Llorens Torres

Una jueza del Tribunal Superior de San Juan determinó causa para arresto por cargos relacionados a sustancias controladas, violación a la ley de armas y usurpación contra uno de los presuntos líderes de la organización criminal “Los Diablos de Llorens”, informó la Policía.

Agentes de la Policía adscritos a la División de Inteligencia y las unidades Motorizada y Canina realizaron una intervención en el residencial público Luis Llorens Torres, de San Juan, el jueves, que llevó al arresto de Juan Carlos Rodríguez Camacho, alias “Colo”, de 23 años.

Este fue llevado ante la jueza Alfrida Tomey el viernes, quien encontró causa para arresto por dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, un cargo por violación a la ley de armas y un cargo por violación al artículo 196 del Código Penal (usurpación).

La Policía precisó que a Rodríguez Camacho le ocuparon “crack, cocaína, 33 píldoras, marihuana, 39 municiones calibre 9 milímetros y $1,648 en efectivo”.

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“Al momento del arresto este se encontraba en el interior de un apartamento identificado como vacante previamente por personal de la Oficina de Seguridad de (la Administración) de Vivienda Pública”, señaló la Uniformada.