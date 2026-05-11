Motociclista fallece tras chocar contra un puente en Yauco

Un hombre de 34 años murió en la tarde del domingo tras sufrir un accidente de tránsito mientras manejaba una motora en la PR-335, en el barrio Barinas, en Yauco.

La Policía precisó que Irving Figueroa Cruz, residente de Guayanilla, viajaba por la mencionada vía en una motora marca KTM, sin utilizar equipo de seguridad.

“Este lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la misma, por lo que impactó el puente, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada.

El choque se reportó a eso de las 3:55 p.m. del domingo, Día de las Madres, en el kilómetro 5.7 de la carretera 355.