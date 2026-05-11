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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista fallece tras chocar contra un puente en Yauco

La Policía informó que el hombre no utilizaba equipo de seguridad

11 de mayo de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque se reportó a eso de las 3:55 p.m. del domingo, Día de las Madres, en el kilómetro 5.7 de la carretera 355. (Shutterstock)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 34 años murió en la tarde del domingo tras sufrir un accidente de tránsito mientras manejaba una motora en la PR-335, en el barrio Barinas, en Yauco.

La Policía precisó que Irving Figueroa Cruz, residente de Guayanilla, viajaba por la mencionada vía en una motora marca KTM, sin utilizar equipo de seguridad.

“Este lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la misma, por lo que impactó el puente, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada.

El choque se reportó a eso de las 3:55 p.m. del domingo, Día de las Madres, en el kilómetro 5.7 de la carretera 355.

Agentes de la División de Patrulla de Carreteras del área de Ponce y la fiscal Limarie Cobián estuvieron a cargo de la investigación.

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MotorasAccidentes de TránsitoYaucoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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