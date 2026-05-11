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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra presunto líder de organización criminal de residencial público de Carolina

Marvin Rey Cruz fue ingresado a prisión tras no pagar la fianza que se le impuso

11 de mayo de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Drogas de Carolina diligenció una orden de registro y allanamiento dirigida a una residencia del barrio Saint Just, el pasado jueves. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto por tres cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas contra un hombre arrestado, la semana pasada, en Trujillo Alto.

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Marvin Rey Cruz, de 30 años, fue arrestado el jueves e identificado como uno de los líderes de la organización criminal que opera desde el residencial público Los Mirtos, en Carolina.

La Policía informó que el hombre fue arrestado luego que diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia del barrio Saint Just, en Trujillo Alto, donde “ocuparon 2,404 cápsulas de crack, 4.6 gramos de marihuana, cigarrillos, nueve cargadores, 26 municiones y parafernalia”.

La jueza Marrero, tras determinar causa para arresto, le impuso una fianza de $37,000. El hombre quedó ingresado en prisión al no prestar la fianza impuesta.

Agentes adscritos a la División de Drogas del área Carolina están a cargo de la investigación.

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DrogasArrestosPolicía de Puerto RicoCarolinaTrujillo AltoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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