Causa para arresto contra presunto líder de organización criminal de residencial público de Carolina

La jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto por tres cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas contra un hombre arrestado, la semana pasada, en Trujillo Alto.

Marvin Rey Cruz, de 30 años, fue arrestado el jueves e identificado como uno de los líderes de la organización criminal que opera desde el residencial público Los Mirtos, en Carolina.

La Policía informó que el hombre fue arrestado luego que diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia del barrio Saint Just, en Trujillo Alto, donde “ocuparon 2,404 cápsulas de crack, 4.6 gramos de marihuana, cigarrillos, nueve cargadores, 26 municiones y parafernalia”.

La jueza Marrero, tras determinar causa para arresto, le impuso una fianza de $37,000. El hombre quedó ingresado en prisión al no prestar la fianza impuesta.