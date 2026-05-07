Arrestan a presunto líder de ganga con 2,404 cápsulas de crack

Un hombre fue arrestado con 2,404 cápsulas de crack esta madrugada en Carolina, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de Carolina, al diligenciar una orden de registro y allanamiento para una residencia del Camino Los Andinos, en el barrio Saint Just de Carolina.

El informe policiaco alega que el detenido, de 30 años, “figura como uno de los líderes de la organización criminal que opera en el residencial Los Mirtos en Carolina”.

“En el allanamiento los agentes ocuparon 2,404 cápsulas de crack, 4.6 gramos de marihuana, cigarrillos, nueve cargadores, 26 municiones y parafernalia”, apuntó.

“Además, se ocupó el vehículo Nissan Kicks Color para solicitud de orden de registro y allanamiento, ya que se puede apreciar a simple vista la presencia de armas de fuego en el interior”, agregó.