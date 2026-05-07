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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a presunto líder de ganga con 2,404 cápsulas de crack

La intervención se llevó a cabo en Carolina

7 de mayo de 2026 - 8:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras el allanamiento, arrestaron a un hombre de 30 años que sospechan es líder de una organización criminal. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado con 2,404 cápsulas de crack esta madrugada en Carolina, informó la Policía.

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En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de Carolina, al diligenciar una orden de registro y allanamiento para una residencia del Camino Los Andinos, en el barrio Saint Just de Carolina.

El informe policiaco alega que el detenido, de 30 años, “figura como uno de los líderes de la organización criminal que opera en el residencial Los Mirtos en Carolina”.

“En el allanamiento los agentes ocuparon 2,404 cápsulas de crack, 4.6 gramos de marihuana, cigarrillos, nueve cargadores, 26 municiones y parafernalia”, apuntó.

“Además, se ocupó el vehículo Nissan Kicks Color para solicitud de orden de registro y allanamiento, ya que se puede apreciar a simple vista la presencia de armas de fuego en el interior”, agregó.

Los agentes Miguel Rivera y Jeffrey Rosado bajo la supervisión del sargento Julio E Maysonet García están a cargo el caso.

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Breaking NewsNarcotráficoPolicía de Puerto RicoCarolina
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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