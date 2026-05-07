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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican cuerpo calcinado encontrado dentro de un auto en Aguas Buenas

El cuerpo de Melwin Benítez Falcón, de 37 años, fue encontrado el 14 de febrero

7 de mayo de 2026 - 8:00 PM

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La Policía, de momento, no explicó como el ICF logró la identificación positiva de Melwin Benítez Falcón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó el cuerpo que agentes de la Policía encontraron, el 14 de febrero, dentro de un vehículo en Aguas Buenas como Melwin A. Benítez Falcón.

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La Policía explicó, en declaraciones escritas, que los hechos se reportaron en el barrio Sonadora.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de Aguas Buenas, a las 10:00 p.m. del 14 de febrero, alertó sobre un vehículo en llamas en la calle Las Villas.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron un cuerpo calcinado en el interior del automóvil. La Policía no indicó, en el escrito, cómo el ICF logró la identificación positiva de Benítez Falcón.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas sigue a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsAguas BuenasAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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