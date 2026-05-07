Identifican cuerpo calcinado encontrado dentro de un auto en Aguas Buenas

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó el cuerpo que agentes de la Policía encontraron, el 14 de febrero, dentro de un vehículo en Aguas Buenas como Melwin A. Benítez Falcón.

La Policía explicó, en declaraciones escritas, que los hechos se reportaron en el barrio Sonadora.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de Aguas Buenas, a las 10:00 p.m. del 14 de febrero, alertó sobre un vehículo en llamas en la calle Las Villas.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron un cuerpo calcinado en el interior del automóvil. La Policía no indicó, en el escrito, cómo el ICF logró la identificación positiva de Benítez Falcón.