NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a las víctimas de doble asesinato en Aguas Buenas

Aunque no han descartado ningún ángulo, la Policía entiende que no se trató de un caso de feminicidio íntimo

9 de diciembre de 2025 - 7:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de San Juan, ocupó como evidencia tres casquillos de rifle AK-47 y otros tres adicionales deformados. (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 430 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 461 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades identificaron a las víctimas de un doble asesinato reportado este lunes, en Aguas Buenas.

La Policía indicó que Gegxan Rafael Coriano Cruz, de 51 años, y Lucy Coriano Morales, de 56 años, murieron al ser baleados en los predios de una residencia.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:17 a.m., en la carretera PR-156, kilómetro 40.6, sector La Tiza, del barrio Bayamoncito.

“Nunca se descarta nada en una investigación criminal, pero como estamos viendo en la escena, no se trató de un feminicidio”, indicó el teniente Luis López en la escena, durante una entrevista con Telenoticias, que reportó haber escuchado a un familiar de las víctimas hacer expresiones en el sentido de que “andaban en malos pasos”.

López indicó que el cuerpo del hombre fue encontrado sobre el pavimento, mientras que la mujer fue hallada sin vida dentro de un vehículo, en la entrada de la residencia.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 430 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 461 registrados a la misma fecha en el 2024.

AsesinatosPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAguas Buenas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
