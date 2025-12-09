Identifican a las víctimas de doble asesinato en Aguas Buenas

Las autoridades identificaron a las víctimas de un doble asesinato reportado este lunes, en Aguas Buenas.

La Policía indicó que Gegxan Rafael Coriano Cruz, de 51 años, y Lucy Coriano Morales, de 56 años, murieron al ser baleados en los predios de una residencia.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:17 a.m., en la carretera PR-156, kilómetro 40.6, sector La Tiza, del barrio Bayamoncito.

“Nunca se descarta nada en una investigación criminal, pero como estamos viendo en la escena, no se trató de un feminicidio”, indicó el teniente Luis López en la escena, durante una entrevista con Telenoticias, que reportó haber escuchado a un familiar de las víctimas hacer expresiones en el sentido de que “andaban en malos pasos”.

López indicó que el cuerpo del hombre fue encontrado sobre el pavimento, mientras que la mujer fue hallada sin vida dentro de un vehículo, en la entrada de la residencia.