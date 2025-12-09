Abren vitrina de una joyería en Dorado y roban más de $22,000 en prendas
Un informe de la Policía detalla que se llevaron cadenas, pulseras y medallas en oro
9 de diciembre de 2025 - 9:39 PM
Actualizado el 9 de diciembre de 2025 - 9:40 PM
Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del lunes, una querella de apropiación ilegal en el centro comercial Doramar Plaza, específicamente en la joyería Rojo’s Collection Jewelry, en Dorado.
De acuerdo a un informe de novedades, el querellante, un hombre de 44 años, indicó que un individuo solicitó ver un reloj. Este cayó al suelo y sufrió daños, por lo que la empleada del lugar “procedió a pasar a la parte posterior para llamar al dueño del comercio y una persona tomó las llaves de las vitrinas logrando acceso a las joyas, apropiándose ilegalmente cadenas, pulseras y medallas en oro”.
Según el informe, la propiedad hurtada tiene un valor aproximado de $22,571.
La agente Sylvette Nieves, adscrita al distrito policíaco de Dorado, investigó el incidente de manera preliminar y luego lo refirió al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
