Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abren vitrina de una joyería en Dorado y roban más de $22,000 en prendas

Un informe de la Policía detalla que se llevaron cadenas, pulseras y medallas en oro

9 de diciembre de 2025 - 9:39 PM

Updated At

Actualizado el 9 de diciembre de 2025 - 9:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Sylvette Nieves, adscrita al distrito policíaco de Dorado, investigó el incidente de manera preliminar y luego lo refirió al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del lunes, una querella de apropiación ilegal en el centro comercial Doramar Plaza, específicamente en la joyería Rojo’s Collection Jewelry, en Dorado.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe de novedades, el querellante, un hombre de 44 años, indicó que un individuo solicitó ver un reloj. Este cayó al suelo y sufrió daños, por lo que la empleada del lugar “procedió a pasar a la parte posterior para llamar al dueño del comercio y una persona tomó las llaves de las vitrinas logrando acceso a las joyas, apropiándose ilegalmente cadenas, pulseras y medallas en oro”.

Según el informe, la propiedad hurtada tiene un valor aproximado de $22,571.

La agente Sylvette Nieves, adscrita al distrito policíaco de Dorado, investigó el incidente de manera preliminar y luego lo refirió al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Breaking NewsDoradoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: