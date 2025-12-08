Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justicia solicita orden de mordaza en caso contra Elvia Cabrera por asesinato de Gabriela Nicole Pratts

La petición surge “a la luz de los hechos y expresiones inflamatorias vertidas en las pasadas semanas”

8 de diciembre de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que la petición fue radicada por la Fiscalía en el Tribunal de Aibonito. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia solicitó este lunes una orden de mordaza en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, una de las dos imputadas por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts en Aibonito.

En comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que la petición fue radicada por la Fiscalía en el Tribunal de Aibonito.

La funcionaria explicó que la decisión procura evitar la desinformación sobre los procesos, así como el menoscabo de la imparcialidad, para garantizar la transparencia de los procesos judiciales y la protección de los derechos de las víctimas y las mismas imputadas en este caso, ocurrido la madrugada del pasado 11 de agosto de 2025.

De igual forma, la secretaria recordó que, según los estándares de ética que rigen el ejercicio de la profesión legal, los abogados deben expresarse con respeto, prudencia y veracidad al discutir los casos pendientes de adjudicación, evitando declaraciones que afecten la imparcialidad del proceso o desacrediten a las partes involucradas.

“Tenemos el deber de ser cuidadosos con las expresiones públicas, ya que estas puedan perjudicar los derechos de las partes, así como influir indebidamente en el caso o socavar la confianza en la administración de la justicia y del Ministerio Público, que se encuentra representado por los experimentados fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio”, expresó.

“A la luz de los hechos y expresiones inflamatorias vertidas en las pasadas semanas, en la mañana de hoy, radicamos la moción, en donde solicitamos que tenga efecto inmediato”, afirmó la secretaria.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel
