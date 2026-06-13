Tornados azotan comunidades a las afueras de Chicago

Al menos tres tornados azotaron comunidades a las afueras de Chicago el jueves, derribando viviendas y arrancando árboles y postes eléctricos, mientras las tormentas dejaron en tierra algunos vuelos y provocaron cortes de electricidad para varios cientos de miles en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos.

Mientras una gran columna de aire descendía sobre Merrillville, Indiana, una localidad a unas 33 millas al sureste de Chicago, el departamento de policía de la ciudad advirtió a los residentes que buscaran refugio. Por la noche, árboles caídos y líneas eléctricas bloqueaban las calles, había casas destrozadas y parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado.

Equipos de emergencia trabajaban en la cercana ciudad industrial y agrícola de Streator, Illinois, mientras la comunidad se recuperaba de los daños del tornado. Se instaló un centro de reunificación para residentes desplazados en el ayuntamiento y la Cruz Roja abrió un albergue.

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La alcaldesa de Streator, Tara Bedei, dijo que no se habían reportado muertes. “Estamos increíblemente agradecidos por la seguridad de nuestros residentes y la rápida acción del personal de emergencia”, señaló en un comunicado.

Fuertes tormentas retrasaron o suspendieron vuelos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York el jueves. Varias zonas del noreste y la región del Atlántico medio también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.

Los tornados se produjeron después de que fuertes tormentas azotaran el centro-norte el miércoles, causando cortes de electricidad, daños en edificios y cancelaciones de vuelos.

En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años falleció en un asentamiento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que “se partió y cayó durante fuertes tormentas”, explicó la policía en un comunicado. El hombre fue hallado herido de gravedad el jueves por la mañana y murió en el lugar de los hechos, indicaron las autoridades. Hasta el momento, no se han reportado otras muertes o lesiones por las tormentas.

La rama de un árbol atraviesa el techo

También había avisos de tornado en vigor para Chicago y partes de Indiana y Michigan el jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Chicago, el último juego de la serie de la MLB entre los Medias Blancas y los Bravos de Atlanta fue pospuesto debido a la lluvia.

Jennifer Hall estaba en su garaje en Elkhart, Indiana, mientras el viento y la lluvia arreciaban el jueves por la noche. De repente, señaló, escuchó un fuerte estruendo y descubrió que la rama de un árbol había atravesado el techo de su casa de alquiler. Usó cubetas para recoger la lluvia que entraba por el agujero.

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“Estoy nerviosa porque ha sido una cosa tras otra”, dijo Hall, explicando que acababa de someterse a una cirugía y que su esposo estaba fuera de la ciudad.

Una casa desaparece ante los ojos de los residentes

Shane Tipton, de Unionville, Missouri, se bajó de su camioneta el miércoles por la tarde y se topó con que un tornado que se acercaba, contó su hija, Kylie Rouse. Se apresuró a sacar a su padre, de 87 años, de su casa rodante.

Lograron volver a la camioneta, se alejaron lo suficiente y observaron cómo el tornado destruía la vivienda. Gabinetes, muebles y electrodomésticos destrozados quedaron esparcidos por el suelo. La ropa colgaba de los árboles. Creen que perdieron a uno de sus perros de caza, que está desaparecido desde el incidente.

“Todo está destruido”, dijo Rouse el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Quedó esparcido por varias millas. Si mi abuelo hubiera estado ahí dentro, no habría manera de que estuviera vivo”.

Tormenta daña refugio de animales en Illinois

Los residentes de Springfield, Illinois, creen que un tornado tocó tierra en su zona a última hora del miércoles. Dos edificios del refugio de animales Animal Protective League en Springfield quedaron gravemente dañados, pero ninguno de los casi 150 gatos y 28 perros alojados allí resultó herido, dijo Deana Corbin, directora ejecutiva del grupo.

“Prácticamente arrasó nuestras instalaciones del refugio, arrancó los techos de nuestros dos edificios”, dijo Corbin. “Es un milagro. Fuimos muy afortunados de no tener ni personas ni animales heridos”.

Miembros de la comunidad, incluido un centro local de control animal, veterinarios y residentes, colaboraron para acoger temporalmente a todos los gatos y perros, afirmó.

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También se reportaron daños en el Aeropuerto Abraham Lincoln Capital en Springfield.

El meteorólogo del servicio meteorológico Frank Pereira dijo que el sistema que produjo las tormentas, con vientos fuertes y granizo, se desplazaba hacia el este el jueves, alimentado por aire frío de Canadá que choca con aire cálido y húmedo del sur.

Se esperan temperaturas récord en la costa este

También se pronosticaron posibles riesgos por calor y altos índices de humedad para el jueves y el viernes en una franja de la costa este desde la región del Atlántico medio hasta el noreste, donde podrían romperse récords diarios de temperaturas máximas en numerosos lugares, informó el servicio meteorológico. Se esperaban temperaturas de alrededor de 35º Celsius (más de 90º Fahrenheit), aunque la humedad podría elevar la sensación térmica a 38 °C (100 °F) o más, indicó el servicio.

Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por calor para el jueves y el viernes, activando centros de enfriamiento, visitas a domicilio de equipos de campo, contacto con personas sin hogar y otros servicios. Funcionarios de la ciudad de Nueva York también instaban a los residentes a tomar precauciones, como beber mucha agua y encontrar un lugar fresco donde quedarse si no tienen aire acondicionado.

El mal clima causa caos en viajes en avión y líneas eléctricas

En distintos momentos del miércoles y el jueves, se emitieron suspensiones de operaciones en tierra en los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway de Chicago, y en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh sufrió un corte de electricidad temporal después de que una tormenta produjera una “extraordinaria” sobretensión eléctrica, informó.

Más de 1,000 vuelos hacia y desde Chicago habían sufrido retrasos o habían sido cancelados, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.