NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un motociclista en medio de choque contra un vehículo en Lajas

El occiso es un hombre de 55 a 59 años que no ha sido identificado

8 de diciembre de 2025 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuando las autoridades llegaron a la escena, hallaron al motociclista, un hombre de 55 a 59 años, sin signos vitales. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan, desde la tarde del lunes, un accidente de tránsito de carácter fatal y que involucra una motora en la carretera 303, km. 6, en Lajas.

Según un informe de la Policía, a eso de las 4:51 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 “alertando sobre un accidente de tránsito entre un vehículo, del cual no hay más descripción al momento, y una motora en el lugar”.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, hallaron al motociclista, un hombre de 55 a 59 años, sin signos vitales. Al momento, no ha sido identificado.

Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) colaboraron en el manejo de la emergencia, mientras que el agente Gerardo Castillo Roldós se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.

