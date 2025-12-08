Muere un motociclista en medio de choque contra un vehículo en Lajas

Las autoridades investigan, desde la tarde del lunes, un accidente de tránsito de carácter fatal y que involucra una motora en la carretera 303, km. 6, en Lajas.

Según un informe de la Policía, a eso de las 4:51 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 “alertando sobre un accidente de tránsito entre un vehículo, del cual no hay más descripción al momento, y una motora en el lugar”.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, hallaron al motociclista, un hombre de 55 a 59 años, sin signos vitales. Al momento, no ha sido identificado.