Extienden el semestre académico en el recinto de Mayagüez de la UPR: ¿cuándo terminan las clases?

Según estudiantes entrevistados por El Nuevo Día, los guardias, presuntamente, se aprovecharon de una reunión estudiantil para entrar al recinto y abrir el portón 108

La Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) autorizó extender el semestre académico en la institución hasta mediados de junio, en momentos en que aún se lleva a cabo una manifestación indefinida decretada por el sector estudiantil.

En una certificación emitida el jueves, la Junta Administrativa determinó que el último día de clases del segundo semestre será el sábado, 6 de junio, día en que se reunirán las clases que se ofrecen los lunes. El período de exámenes finales termina el martes, 16 de junio.

“La enmienda tiene como propósito establecer un periodo de 14 semanas lectivas, en atención a los dos paros estudiantiles de 72 horas ocurridos durante los meses de marzo y abril, así como a la manifestación indefinida”, lee la certificación, que documenta la quinta enmienda realizada al calendario académico del RUM para el año 2025-2026.

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El calendario académico original establecía que el último día de clases era el 14 de mayo, mientras que el período de exámenes finales sería del 18 al 27 de mayo.

Los cambios, además, empujan un mes la fecha de las graduaciones. La Junta Administrativa propone que ahora se lleven a cabo el jueves, 16 y el viernes, 17 de julio, sujeto a recibir aprobación de la Administración Central de la UPR. Anteriormente, las ceremonias de colación de grado estaban pautadas para el miércoles, 17 y jueves, 18 de junio.

1 / 12 | En pie de lucha: así se vive la manifestación indefinida en la UPR de Mayagüez. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 12 En pie de lucha: así se vive la manifestación indefinida en la UPR de Mayagüez Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Los cambios implican también la extensión de la sesión de verano -tanto los cursos de cuatro semanas como los que se toman bajo lo se que conoce como sesión extendida- que comenzará ahora el 30 de junio. Las clases bajo la sesión de cuatro semanas terminan el 20 de julio, mientras que el período de exámenes finales de la sesión extendida será hasta el 3 de agosto.

El RUM ha estado bajo una manifestación indefinida desde el 13 de abril, sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y el rector interino, Miguel Muñoz, y que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

La semana pasada, un juez del Tribunal de Mayagüez ordenó a estudiantes desistir de bloquear los accesos al recinto como parte de su manifestación. El juez Tomás Collado Báez citó una vista presencial para mañana, lunes, para determinar el curso de acción sobre el recurso de interdicto presentado por la administración universitaria.

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Además de Mayagüez, los estudiantes de Río Piedras se encuentran en huelga indefinida desde el 27 de abril. Mientras, el recinto de Ciencias Médicas realizó la semana pasada dos paros de 48 horas y tendrán, mañana, lunes, una asamblea extraordinaria para discutir sus próximas acciones.

La presidenta de la UPR ha insistido que no renunciará al cargo y, tras reunirse con la gobernadora Jenniffer González hace más de una semana, señaló que favorece la restitución de la llamada fórmula del 9.6% y solicitará fondos adicionales a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para financiar los planes de clasificación y retribución de empleados docentes y no docentes.

Al momento de esta publicación, la administración universitaria no había brindado información sobre si la reunión entre Jordán Conde y el ente fiscal ya tenía fecha. Jordán Conde ha indicado que llevará representantes estudiantiles al encuentro.

1 / 7 | La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras. En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. - Xavier Araújo 1 / 7 La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. Xavier Araújo Compartir

Por su parte, la JSF dio la bienvenida a una reunión.

“La Junta de Supervisión acogería con agrado la oportunidad de hablar con la UPR en una reunión con todas las partes relevantes, incluidos los encargados de la toma de decisiones tanto de la UPR como del gobierno de Puerto Rico, para sostener una conversación productiva sobre soluciones a los retos que enfrenta la institución. Dado que mejorar la UPR requiere la participación de todos, una reunión conjunta sería el enfoque más productivo. La Junta de Supervisión está lista para participar”, expresó el ente fiscal, en declaraciones escritas.

“El futuro de la Universidad de Puerto Rico es de vital importancia para Puerto Rico, y la Junta de Supervisión ha estado y continúa en diálogo con la UPR y el gobierno para definir conjuntamente el camino de la institución hacia una organización vibrante, viable y financieramente estable”, añadió.

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