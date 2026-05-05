Zayira Jordán Conde pide audiencia a la Junta Fiscal e insiste en que reabran portones de la UPR

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, recurrió este martes a un vídeo pregrabado y difundido en redes sociales para insistir en que se reabran los portones, en medio de una paralización sistémica en los 11 recintos para exigir su renuncia o destitución, y reiteró que solicitó una audiencia con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender los reclamos presupuestarios de la comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, en la grabación de cuatro minutos de duración, Jordán Conde advirtió que la administración de la institución “tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios”.

“No logramos avanzar paralizando la Universidad. Defenderla no puede significar detenerla. Defenderla es permitir que cada joven pueda seguir estudiando, progresando y graduándose”, señaló Jordán Conde en el vídeo.

Los estudiantes reclaman la salida de Jordán Conde de la presidencia de la UPR, y que se tomen medidas para que la institución cuente con los recursos económicos que necesita. Una de las medidas que impulsan es que se restituya la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que destinaba, cada año, un monto equivalente al 9.6% de los ingresos de años previos del Fondo General.

PUBLICIDAD

Jordán Conde, quien ha insistido en que no dimitirá al puesto, señaló que el Plan Fiscal vigente -aprobado en 2021- incluye medidas “draconianas”, como aumentos en la matrícula y cambios al sistema de retiro. “Mi postura ha sido clara y consistente: no favorezco aumentar la matrícula ni congelar pensiones”, subrayó.

“Antes de recurrir a esas medidas, estamos recurriendo a identificar alternativas viables y responsables. Debemos, juntos, agotar todas las opciones disponibles para proteger a nuestros estudiantes y empleados. Por eso, mientras enfrentamos paros en las unidades del sistema, continúo trabajando activamente en una extensión del Plan Fiscal hasta el 2027, en lo que diseñamos un nuevo plan que responda a nuestra realidad actual y proteja el acceso a la educación“, dijo Jordán Conde.

Reiteró que su administración solicitó a la gobernadora Jenniffer González una asignación de $118 millones al ente fiscal para el próximo presupuesto, que comienza el 1 de julio, para atender el plan de retribución y clasificación de los empleados de la UPR.

En su mensaje grabado, la presidenta de la UPR se dirigió a estudiantes, al personal docente, no docente y empleados de la institución, y reiteró su llamado a que los alumnos retomen sus clases.

“Jóvenes, esta Universidad es suya, y su futuro no puede ponerse en pausa. Hoy, está en manos de todos nosotros de que eso siga siendo posible, pero, para lograrlo, necesitamos unirnos”, insistió.

De otra parte, alegó que, después de dos reuniones, no han recibido respuesta de los representantes estudiantiles a la invitación de conformar “un comité de diálogo”. “La puerta sigue abierta. La oportunidad está sobre la mesa”, agregó.

PUBLICIDAD

Más temprano, la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, Dyamar Cruz, resaltó que Jordán Conde ha insistido en que solo falta la participación de alumnos en la creación de un comité de diálogo desde la Administración Central. Pero indicó que tanto Río Piedras como el recinto de Mayagüez cuentan con sus comités ya conformados.

Tanto Mayagüez como Río Piedras permanecen en paralizaciones indefinidas, desde el 13 de abril y 21 de abril, respectivamente.

El lunes, los recintos de Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao iniciaron paros de 72 horas. El estudiantado de Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce comenzó paros de 48 horas, mientras que Cayey y Utuado realizaron paros de 24 horas.