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Víctor Ramos sobre comparecencia de Carlos Mellado al FBI: “No me preocupa para nada lo que pueda decir”

El secretario de Salud sostuvo que su predecesor “debería preocuparse por las cosas que ocurrieron en su cuatrienio”

5 de mayo de 2026 - 7:00 PM

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Víctor Ramos, secretario de Salud. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

“No me preocupa para nada”.

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Así, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, reaccionó este martes a lo que pudo haber dicho su predecesor en la agencia, Carlos Mellado, durante su comparecencia, el lunes, a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), en Hato Rey, para ofrecer declaraciones sobre contratos que involucran a la presente administración.

“Cuando tú no has hecho nada malo ni nada ilegal, ni te tienes que preocupar ni tienes que andar con un abogado criminalista al lado tuyo”, dijo Ramos, a preguntas de El Nuevo Día, tras participar de una vista pública en la que se evaluó la propuesta del gobierno para transformar el sistema de permiso. “No me preocupa para nada lo que pueda decir”.

Dos fuentes de El Nuevo Día dijeron que, en su comparecencia ante el FBI, Mellado habría ofrecido detalles sobre el contrato de la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud, así como el contrato que se otorgó a XUVO Technologies.

En marzo, Mellado suscribió una declaración jurada, en la que expuso que, cuando era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por el ahora secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y Kenneth McClintock –de la firma de cabildeo Politank en aquel entonces– durante una reunión en la que ambos abogaron por la contratación de Intervoice. Domenech vendió su participación en Politank en diciembre de 2024.

Tras conocer sobre esa declaración jurada, la gobernadora Jenniffer González aseguró que referiría a Mellado ante las autoridades federales. Pero, en cambio, lo refirió al Departamento de Justicia local.

Sobre la mesa, estaría, además, el contrato en cuya otorgación habría intercedido, en 2021, la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para el cuidado de un paciente en un hogar por $60,000 mensuales, mientras dirigía –en destaque– la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

“Yo no fui el que fue con un abogado criminalista a una citación, fue él. Yo he dicho que hay investigaciones en el Departamento de Salud. Si él va a ir a hablar de cosas actuales, pues, no sé. Él debería preocuparse por las cosas que ocurrieron en su cuatrienio”, dijo, en tanto, Ramos.

“O, si quiere convertirse en el próximo Carlos Díaz, que va todas las semanas a anunciar que me van a arrestar y nunca ocurre, pues, también. Pueden ser los dos Carlos”, dijo Ramos –al soltar una carcajada– en clara referencia al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, con quien ha mantenido fricciones públicamente.

Tras acudir ante FBI, Mellado solicitó al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), Mehmet Oz, que investigue supuestas irregularidades en el manejo de los fondos federales asignados al gobierno de Puerto Rico bajo la presente administración de Salud.

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Víctor RamosCarlos MelladoDepartamento de Salud Contratos de gobiernoFBI
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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