Exconductor de FedEx condenado a muerte por asesinar a niña de siete años tras entrega en su casa de Texas

Dallas- Un exconductor de FedEx fue condenado a muerte el martes tras declararse culpable de matar a una niña de siete años a la que sacó de su casa de Texas mientras entregaba un regalo de Navidad.

Los miembros del jurado de un tribunal de Fort Worth decidieron la pena impuesta a Tanner Horner tras escuchar un mes de testimonios y pruebas que incluían el audio de los últimos momentos de Athena Strand desde el interior de su furgoneta de reparto. Horner, de 34 años, se declaró culpable de asesinato capital el mes pasado en el asesinato de 2022 justo cuando comenzaba su juicio. El cuerpo de Athena fue encontrado dos días después de que se denunciara su desaparición de su casa en la localidad rural de Paradise, cerca de Fort Worth.

Horner no reaccionó visiblemente cuando el juez leyó la sentencia, según una transmisión en directo de los procedimientos judiciales.

PUBLICIDAD

Los miembros del jurado consideraron que existía la probabilidad de que Horner cometiera actos de violencia criminal y constituyera una amenaza continua para la sociedad. Dijeron que no había nada en la comisión del delito ni en los antecedentes de Horner que justificara la cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la pena de muerte.

El fiscal James Stainton dijo a los miembros del jurado en las declaraciones de apertura que Horner había dicho “mentira tras mentira tras mentira” en el caso, incluyendo decir a las autoridades que golpeó accidentalmente a Athena con su furgoneta mientras hacía la entrega y luego la mató en un ataque de pánico.

El acusado Tanner Horner escucha durante la fase de determinación de la pena en su juicio por asesinato capital el martes 5 de mayo de 2026, en el Centro de Justicia Penal Tim Curry en Fort Worth, Texas. (Amanda McCoy/Star-Telegram vía AP) (Amanda McCoy)

Varios miembros del jurado lloraron cuando se les mostró el vídeo y escucharon el audio del interior de la furgoneta después de que se llevaran a Athena. Se pudo ver cómo la subía a la furgoneta y se alejaba, diciéndole que no gritara o le haría daño.

Horner tapó entonces la cámara, pero el audio siguió grabando. Horner le hace preguntas a Athena, entre ellas cuántos años tiene y a qué colegio va, antes de parar la furgoneta y decirle que van a “pasar el rato”. Horner le dice que se quite la camiseta y ella empieza a llorar, preguntándole qué está haciendo y si es un secuestrador. Ella grita que no y pregunta por su madre y por irse a casa.

Ella le pregunta: “¿Por qué haces esto?” Él responde: “Porque eres guapa”.

“Mi madre dice que no puedo hacerle eso a alguien”, le dice. “Y tú tampoco puedes hacérmelo a mí”.

PUBLICIDAD

A medida que avanza la grabación, que dura más de una hora, se oyen los gritos de Athena, así como ruidos de ahogos y portazos.

En un momento dado le dice: “Si no te callas, te haré más daño”.

El fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, sostiene los zapatos que Tanner Horner usó cuando asesinó a Athena Strand durante la fase de determinación de la pena del juicio, el martes 5 de mayo de 2026, en el Centro de Justicia Penal Tim Curry en Fort Worth, Texas. (Amanda McCoy/Star-Telegram vía AP) (Amanda McCoy)

Un médico forense declaró que Athena murió por heridas contusas con asfixia y estrangulamiento.

Aunque reconoció durante las declaraciones iniciales que las pruebas contra Horner eran “abrumadoras” y “terribles”, el abogado de Horner, Steven Goble, dijo a los miembros del jurado que la madre de Horner bebió durante el embarazo, que él tiene autismo y sufrió “varias enfermedades mentales a lo largo de su vida”, además de estar expuesto a una “cantidad masiva de plomo”.

Goble había pedido a los miembros del jurado que condenaran a Horner a cadena perpetua.

La familia de Athena ha dicho que el paquete que Horner había dejado era un regalo de Navidad para ella: una caja de Barbies “You Can Be Anything”.