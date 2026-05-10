“Él es mi papá”: un niño se roba el corazón de Gongo Fishing

El cazador de serpientes José Luis Morales Berríos, mejor conocido como “Gongo Fishing”, se emocionó al recibir el video de un admirador menor de edad identificado como Dylan, quien expresó su admiración por el atrapador de reptiles.

En el video, el niño asegura que le “partirá la cara” a un cocodrilo porque él es “Gongo”, mientras conversa con otra persona que no pudo contener la risa al escuchar la ocurrencia.

“Y no te rías de Gongo porque él es mi papá...”, añade el menor.

Tras el jocoso momento, el cazador se mostró emocionado y orgulloso de “inspirar a la juventud con su trabajo”.

“Cada vez que pienso en ponerle pausa al movimiento, me llegan videos como este… No saben lo mucho que significa para mí ver que, de alguna forma, estamos impactando a la juventud, porque ellos representan el mañana”, reaccionó Gongo en sus redes sociales.

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El también creador de contenido aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su misión y propósito de vida.

“Ver niños queriendo seguir nuestros pasos me recuerda por qué hacemos todo esto. Gracias por tanto, mis Gonguitos”, escribió.

Gongo, natural del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, se ha destacado en las redes sociales por compartir videos de captura de pitones reticuladas, boas puertorriqueñas e incluso caimanes.

En julio de 2025, durante una entrevista con El Nuevo Día, Morales Berríos relató cómo la pesca lo ayudó a superar la depresión tras la muerte de su tío, convirtiéndose, desde entonces, en una de sus mayores pasiones.

“La pesca me sacó de la depresión. Mi tío, Carlos Berríos, me había enseñado a pescar desde los 4 años. Se supone que íbamos a pescar el día después de que ocurrió eso”, narró el joven.

Dos semanas después de la muerte de su tío, sus padres se separaron. “Papi y yo pasamos unos años difíciles; hubo días en los que o comía él o comía yo”, recordó.

Morales Berríos no solo se dedica a la pesca, sino también a educar sobre las especies que habitan en Puerto Rico. “Yo no me considero influencer; soy educador y oriento a las personas sobre las especies que hay en Puerto Rico”, enfatizó.