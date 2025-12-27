Opinión
Impactante captura: Gongo muestra el caimán “más grande de Puerto Rico”

¿Dónde fue que lo capturaron? Te decimos aquí

27 de diciembre de 2025 - 9:29 AM

El caimán de siete pies y cinco pulgadas fue capturado en Barceloneta. (Instragram:gongo_fishing_pr)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cazador de culebras José Morales Berríos, mejor conocido en las redes sociales como Gongo Fishing, mostró en la noche del viernes la captura de lo que calificó como el “caimán más grande de Puerto Rico”, que mide unos siete pies y cinco pulgadas.

Durante una transmisión en Facebook, Morales Berríos indicó que la captura ocurrió en Barceloneta. “Ellos no hacen na’, no son de atacar a las personas, pero está bastante grande”, indicó el joven, al tiempo que señalaba a los jóvenes que capturaron el caimán.

En el video, se observa en un momento dado cuando “Gongo” se acuesta en el piso para medirse con el caimán. También posó con el animal para una foto. “Diablo, qué aparato. Bueno, ya tenemos el lechón de la actividad del 28, mi gente, va a ser caimán”, dijo.

En reiteradas ocasiones, Morales Berríos indicó que no había visto un caimán “así de grande”. “Es un caimán prehistórico”, se le escucha decir en un momento dado.

Hace varios días, el creador de contenido sufrió un accidente al manipular una serpiente y terminó con la mano ensangrentada. Morales Berríos publicó un video en sus redes sociales, mostrando las consecuencias de una mordedura de serpiente que sufrió en el brazo.

“Bueno, a veces (con) las culebras, pasan accidentes, no todo el tiempo se gana con ellas”, expresó el joven, quien luego aclaró que se encontraba bien y calificó el accidente como “marcas de guerra, agua y jabón y estamos ready”.

En sus redes sociales, reveló que las mordidas de serpientes pueden provocar ardor intenso debido a la forma y penetración de sus dientes.

“Si ven una culebra y no saben cuál es, no la vayan a manipular ni matar. Posiblemente, tengan una boa puertorriqueña y matarla conlleva un delito, te pueden multar, te pueden meter preso por matar a una especie que está en peligro de extinción y es nativa… Si ven una culebra, llamen a Recursos Naturales, o a mí me pueden llamar en confianza para yo orientarles”, concluyó.

Puedes ver el video aquí.

Breaking NewscaimánGongoBarcelonetaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
